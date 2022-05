La conversación de Alcaraz con el rey Felipe VI y el reto de una final contra Nadal en Roland Garros

Carlos Alcaraz es la gran sensación del tenis mundial esta temporada y con su triunfo en el Mutua Madrid Open no ha hecho más que confirmar las expectativas que ya había sobre él. Ahora descansa en su tierra y se recupera de la torcedura de tobillo que sufrió contra Rafa Nadal para intentar llegar en perfectas condiciones a Roland Garros, que comienza el próximo 22 de mayo.

Este martes, Alcaraz concedió una entrevista a El Partidazo de Cope, donde desveló la conversación que mantuvo con el rey Felipe VI en Madrid, contó cuál es su gran objetivo para lo que resta de temporada y que le gustaría jugar una final de Roland Garros contra Rafa Nadal. “Pude estar hablando con su majestad y la verdad que fue una experiencia inolvidable para mí. Saludar al rey fue increíble. Me dio la enhorabuena por el partido y por todo lo que estaba consiguiendo. Me dijo que siguiera así y que se alegraba mucho por mí”, contó Alcaraz.

Preguntado si le gustaría jugar una final de Roland Garros contra Rafa Nadal, Alcaraz fue claro: “Yo diría que sí. Es verdad que Rafa no ha perdido una final de Roland Garros en toda la historia, pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor, y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor, así que a mí me encantaría”.

Pero Alcaraz dejó claro que, en esa hipotética final, Nadal sería el favorito: “Obviamente. En cualquier partido que juegue contra Rafa yo creo que él es el favorito. No es que me tenga que ganar sí o sí, pero obviamente Rafa es Rafael Nadal y tiene 13 Roland Garros y 21 Grand Slams, nunca ha perdido una final de Roland Garros... Si digo que no es el favorito, ya no sé qué decir”.

De aquí a final de temporada, Alcaraz aseguró que su gran objetivo es ganar un Grand Slam: “Te diría que intentar ganar un Grand Slam. Ese sería uno de los mejores objetivos de este año ahora. He ido pasando de objetivo a objetivo, primero top 15, luego top 10, ganar un Masters 1000... Y ahora un objetivo que me marco a final de año es intentar ganar un Grand Slam”.