Alcaraz y Sinner cumplen el deseo de Tiafoe, que no durmió tras ganar a Nadal

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner consiguieron poner en pie a los espectadores con cada punto en un partido absolutamente espectacular. Además de impresionante, el encuentro fue sumamente largo. El español consiguió forzar un quinto set que se auguraba cuanto menos complicado y también remontó un 3-5 en el cuarto y salvó un match point en el 4-5 para seguir vivo. Sin duda, el guion perfecto para una película de acción que parecía estar escrita por Tiafoe. Y es que, el estadounidense hizo unas declaraciones previas al partido que se han cumplido por completo: “Deseo que jueguen una maratón, un partido súper largo y que lleguen muy cansados el viernes. Son dos grandes jugadores y veremos un gran tenis. Creo que serán ganadores de ‘grandes’ en sus carreras, seguro”. Tiafoe se puede dar por satisfecho porque estará mucho más descansado.

Tiafoe se convirtió en el primer estadounidense semifinalista en el Abierto de Estados Unidos desde que lo lograra Andy Roddick en 2006. Además, también fue noticia tras ganar a Nadal y, posteriormente, confesar que esa noche no pudo dormir nada debido a todo lo acontecido: “Fue el mejor día de mi vida, jugué un gran tenis, sabía que lo pasaría después. Esa noche no pude dormir, pero anoche dormí muy bien. Fue una gran victoria, pero solo era la cuarta ronda. Ya jugué unos cuartos de final antes. Solo trato de estar concentrado en el momento”.

El show de Ferrero en la grada

El entrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, celebró como si no hubiese un mañana el momento en el que su jugador consigue llevar el partido a un quinto set. La emoción refleja toda la intensidad de un encuentro que tiene en vilo a todos los fanáticos del tenis. Este show de Ferrero no es ni mucho menos el primero. Ambos siempre han estado muy vinculados y han celebrado juntos las victorias, además de sufrir alguna que otra derrota. De hecho, uno de los momentos más especiales fue cuando falleció el padre de Ferrero y el murciano le dedicó su pase a semifinales en Miami lo que provocó las lágrimas de su entrenador. Días antes, fue Ferrero el que le quiso dar una sorpresa acudiendo a su hotel de concentración cuando, a priori, no iba a ir a verle por el ya conocido motivo de su padre. Sin duda, han conseguido hacer una ‘dupla’ ganadora, donde el maestro aporta la experiencia y el joven esa ilusión y garra.