Novia, casa, aficiones, “pasta ambrosía”...: 10 secretos de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz Garfia ya no es la nueva promesa del tenis español es un tenista mayúsculo. La precocidad con la que Carlos Alcaraz ha irrumpido entre las mejores raquetas del mundo solo recuerda a la de Rafael Nadal. El murciano, actual número 3 del mundo, tiene en 2021 su año de presentación mientras que 2022 ha sido indudablemente el de su explosión.

Hoy se ha colado en las semifinales del US Open tras un descomunal partido ante Jannik Sinner. Con una extraordinaria prueba de superación física y mental, el murciano Carlos Alcaraz anuló una bola de partido en el cuarto set y selló un épico triunfo en el quinto parcial contra el italiano para alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras una batalla de cinco horas y quince minutos. Eran las dos y cincuenta de la madrugada en Nueva York cuando Alcaraz tumbaba a Sinner, el hombre que le eliminó este año de Wimbledon y que le negó el título en Umag, para citarse con el estadounidense Frances Tiafoe en las primera semifinales de su carrera en un ‘grande’.

Pase lo que pase, Carlos Alcaraz se ha asegurado salir del US Open 2022 en el top-3 del ranking ATP y, con ello, da continuidad a su precocidad triunfal con la que está haciendo historia. El tenista murciano será el quinto jugador más joven de la Era Open en meterse en este selecto club, superando a una leyenda como Mats Wilander y quedando a menos de cuatro meses de la marca establecida por Rafael Nadal. Y ya hace cuentas para ser el número uno.

Y es que su carrera está plagada de récords. Ya se convirtió en el tenista más joven de la historia en alcanzar los octavos de final del Abierto de Estados Unidos desde Michael Chang y Pete Sampras en 1989 y en el jugador más joven en ganar a un top 3 en el torneo estadounidense desde que empezaron los rankings de la ATP en 1973. También el primer jugador nacido en 2003 en ganar un partido, con su debut en el Tour de 2020 de la Asociación de Tenistas Profesionales en Río de Janeiro y en el ganador más joven desde el chileno Garín.

Sin embargo tal vez hay cosas que no sabes de él. Te dejamos 10 datos que tal vez no conoces:

1. Datos personales:

Tiene 18 años. Nació en El Palmar (Murcia). Mide 1.85 y pesa 72 kilos.

2. Familia

Alcaraz Garfia es el segundo de cuatro hermanos. Los otros son Álvaro, de 21 años; Sergio, de 11; y Jaime, de 9. “Todos juegan al tenis y los pequeños quieren seguir los pasos de Carlos y alguno de ellos podría llegar”, según afirma su padre. El padre de Carlos es el director de la escuela de tenis del Club de Campo. Con apenas tres años le compró su primera raqueta. Pero esa pasión por el tenis ha sido transmitida de generación en generación. El abuelo, el jefe de este clan amante del deporte, fue el primer socio del club de tenis. Y él ha ido transfiriendo ese amor por el tenis, hasta llegar al nuevo campeón Carlos Alcaraz.

3. Novia

Es el chico del momento, el nuevo ídolo deportivo. Pero al igual que Rafa Nadal, Carlos Alcaraz es muy reservado con su vida privada y no suele hablar ni de familia ni amigos ni romances... Sin embargo, hace unos meses salió a la luz que tiene novia. Es murciana, se llama María González Giménez y es su mayor fan. María también es tenista. Compite por el Murcia Club de Tenis, el mismo donde Alcaraz empezó a dar sus primeros pasos.

4. Su casa

El tenista de 18 comenzó viviendo en una casa prefabricada de 25 metros cuadrados, que es una habitación doble con baño incluido. Y allí pasó la pandemia, alojado en una de las cabañas de 25 m2 construida con madera, dentro del recinto y compuesta por una amplia habitación con baño completo y un acogedor porche con vistas al jardín, televisión, Wi-Fi y aire acondicionado.

Ahora, convertido en el número 6 del mundo, continúa allí, aunque desde hace ya meses, en la casa de 90 m2 dentro también de la escuela y en la que también vivieron otros ex tenistas profesionales como Nicolás Almagro y Guillermo García-López y el mismo Ferrero.

El interior de esta novedosa vivienda es simple, con pocos detalles y con un pequeño porche. Eso si, aunque exenta de lujos, esta modesta vivienda se encuentra dentro de la exclusiva Academia JC Ferrero Equelite.

5. Estudios

Centrado en el tenis, en 2020 cursaba 1º de Bachillerato en el Instituto Marques de los Vélez de El Palmar. “Va sacando el curso adelante y tiene una tutora que por las noches conecta con él y le manda la tarea que tiene que realizar. Carlos llega de los torneos con los deberes hechos y los hace en el avión o donde puede”, revelaba su madre.

6. El golf, una de sus aficiones

En los días que tiene de descanso le gusta aprovechar el tiempo practicando otra de sus aficiones como el golf o irse a pescar con sus amigos. También se declara futbolero y aficionado del Real Madrid.

7. Su abuelo, fan y coleccionista

Su abuelo, Carlos Alcaraz a sus 87 años busca de manera obsesiva cualquier información, por pequeña que sea, que se publique de su nieto. Y lleva tantos años haciéndolo, desde que el hoy número 16 del mundo empezó a jugar, cuando era un crío, que el volumen de recortes guardados es casi enciclopédico.

8. Su primer entrenador y su actual equipo

Carlos Santos Bosque, fue el primer entrenador que tuvo Carlos Alcaraz Garfía. Asegura que “tiene todo el camino por delante para estar entre los 10 mejores de la ATP”, aunque admite que “de pequeño era un niño desordenado, que no tenía preparada la raqueta y al que hasta había que pelearle la manzana y la pera”. “Carlos, desde muy pequeño, tenía cosas diferentes. Se divertía tanto en la pista que hacía montículos con la arena y a la hora de jugar lo hacía con los de su edad y con los más mayores y nunca se le veía nervioso. Se aislaba al saltar a la pista y su espíritu ganador, el cual ha tenido siempre, le hacía disfrutar cuando otros sufrían al verse observados”, señaló en una entrevista reciente este técnico de 39 años que es licenciado en Educación Física y en Fisioterapia. En esa época su entrenador le puso un curioso apelativo. “Le llamaba Tarzán porque él en la pista era como Tarzán en la selva… Estaba en su casa”.

Juan Carlos Ferrero, exnúmero uno del mundo, guía los pasos de la nueva estrella del tenis español, Carlos Alcaraz, desde el verano de 2018. Alcaraz tiene en la actualidad un equipo de trabajo perfectamente organizado que va más allá de Kiko Molina (segundo entrenador) y Ferrero: en Villena, Alberto Lledó (preparador físico) y Juanjo Moreno (fisioterapeuta); en Murcia, Álex Sánchez (preparador físico), Fran Rubio (fisioterapeuta) y Juan José López (doctor).

9. Su peculiar dieta

El pasado 28 de abril, pasando por el programa de El Hormiguero, Alcaraz desveló parte de sus secretos deportivos y gastronómicos. El que más sorprendió sin duda fue el plato que asegura ingerir antes de los partidos y que le proporcionan las energía necesaria para alzarse con la victoria.

No es extraño que la pasta sea uno de los alimentos preferidos por la mayoría de los deportistas, pues es una forma sencilla y rápida de acumular hidratos de carbono que luego ‘quemará’ mientras empuña la raqueta. Lo que ha impactado sus seguidores es que Alcaraz prepara su propio y extravagante plato de pasta: la “pasta ambrosía”, una receta que come hora y media antes de cada partido y cuya singularidad está en la ‘salsa’.

Su preparación es muy sencilla: sustituir lo que haríamos con una salsa de tomate por esta crema de cacao. Para ello, nada más que cocer un poco de pasta al gusto y luego rematarla con esta ultraenergética crema, cargada de calorías e hidratos de carbono. Si ya nos dejó a muchos con la boca abierta el sandwich de nocilla con chorizo que se encargó de publicitar el ex madridista Michel, esta nueva receta sorprendió a propios y extraños.

El tenis exige mucho esfuerzo físico durante mucho tiempo, por eso también tiene que comer mientras juega: “A la hora de partido, suelo tomar una barrita que lleva dátiles, claras de huevo y creo que guaraná. Y la suelo combinar con plátanos”, ha confesado recientemente.

10. Su pasado con Rafa Nadal

Todos estos logros siendo tan joven han hecho que muchos comparen continuamente a Carlos Alcaraz con Rafa Nadal. Esto no es lo único que tienen en común el de Palma de Mallorca y el murciano. Carlos Alcaraz ha participado en el Rafa Nadal Tour by Mapfre, proclamándose campeón sub-12 en 2015 y campeón sub-14 tan solo un año después. No le gusta que le comparen con el mallorquín porque es el ídolo de su infancia.