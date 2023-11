Becker, leyenda del tenis y entrenador de Rune, da su opinión sobre el bajón de Alcaraz... Y Kyrgios responde con contundencia

Carlos Alcaraz se está tomando ahora unos días de descanso después de una temporada inolvidable para él. La primera mitad fue espectacular, con la guinda de su histórico triunfo en Wimbledon ante Djokovic, que llevaba invicto en la hierba del All England Club desde 2017. Después, los resultados del murciano empeoraron, ya no ganó más títulos, aunque disputó las semifinales del US Open y las de la Copa de Maestros como mejores resultados.

El propio Alcaraz dijo que se le había hecho un poco larga la temporada sobre todo mentalmente. Boris Becker, mítico ex tenista y ahora entrenador de Rune, el danés de la generación de Carlos (ambos nacieron en 2003 con apenas unos días de diferencia) expuso en Eurosport su opinión de lo que había pasado con el murciano. “Cualquiera puede tener un buen torneo o un buen año de vez en cuando, pero mantener ese nivel a lo largo de los años es el verdadero reto. Batirse en duelo con Djokovic, convertirse en número uno del mundo y ganar Wimbledon por primera vez: mantener este nivel es lo más difícil en el tenis”, dice y pasa al análisis de lo que cree que le ha sucedido al español en el tramo final del curso. “Los demás jugadores se han dado cuenta de cómo hay que jugar contra Alcaraz para tener una oportunidad contra él. Eso es lo que ha ocurrido. Otros jugadores han evolucionado y Alcaraz no”, opina.

“Sigue jugando un tenis fantástico. Me encanta verle jugar al tenis en su mejor momento, con su juego de pies, sus variaciones, su saque y su derecha. Pero los mejores jugadores se han adaptado a esto y saben cómo contrarrestarlo”, prosigue Becker. El ex tenista alemán deja entrever después que esto es sólo una parte más del proceso de aprendizaje de un jugador que sólo tiene 20 años. “Entrenará ahora algo nuevo o diferente con Juan Carlos Ferrero en invierno y mejorará. Su tarea es seguir desarrollando sus puntos fuertes. Y también estoy convencido de que veremos a un Carlos Alcaraz muy fuerte en el Open de Australia 2024”.

Estas palabras, publicadas en Twitter por “The Tennis Letter”, son respondidas por Nick Kyrgios. El polémico australiano escribe: “Yyyyyyy Alcaraz DESTRUIRÍA A Becker….. SIGUIENTE”. Un mensaje en defensa del español algo ambiguo, pues no queda claro si quiere decir que lo destruiría como tenista al alemán o que le contestará en la cancha la próxima temporada, aunque las palabras de Becker no eran, en el fondo, muy duras contra el español.