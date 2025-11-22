Copa Davis 2025, España - Alemania: horario, dónde ver online TV y a qué hora son los partidos

España volvió a dar una lección de pundonor remontando ante República Checa y ya está en semifinales de la Copa Davis donde espera la Alemania de Zverev, número tres del mundo. Italia, sin Sinner, y Bélgica se jugarán el otro puesto en una final en la que quiere estar la 'Armada' para levantar la séptima Ensaladera con David Ferrer como capitán. 'La España de los olvidados' volvió a demostrar que la unión y el coraje son una combinación que lleva al éxito.

Tras una previa en la que los nombres más comentados fueron el de Alejandro Davidovich y el de Carlos Alcaraz, especialmente el de el número uno del mundo, que se tuvo que bajar a última hora por una lesión muscular, todo comenzó de la peor manera para España. Pablo Carreño mostró un buen nivel, pero nada pudo hacer ante la potencia y el acierto de un Mensik en estado de gracia que convirtió hasta 20 saques directos.

La magia de Munar inició la remontada

Se le conoce como 'Mágico' en redes sociales y es por algo. Nada le importó enfrentarse al número 17 del mundo ni estar al borde de la eliminación, Jaume Munar mostró su espectacular evolución con una contundente victoria en dos sets ante Lehecka, que solo pudo llevar el peso en algún tramo del segundo set. Con un nivel de servicio espectacular y sin apenas fallos, dejó atrás el mal sabor de Marbella para llevar la eliminatoria al dobles definitivo.

La experiencia de Granollers y el pundonor de Pedro completaron la remontada

España cuenta en esta Copa Davis con una gran baza en el dobles y es que tiene al ganador de dos Grand Slam en sus final, Marcel Granollers. El veterano tenista ya se dedica únicamente al dobles y mostró su nivel acompañado por Pedro Martínez en el encuentro ante Mahac y Mensik, que repitió en busca de amargar por completo a España, algo que no consiguió. Pese a empezar con un break rápido, el partido fue una auténtica batalla que se decidió en sendos tie break.

El primero se puso seriamente complicado, pero un resto ganador de Pedro Martínez lanzó a la 'Armada' para cerrar el primer set. La igualdad volvió a reinar en el segundo, pero, cuando todo estaba igualado, Mensik olvidó la mañana perfecta que llevaba con el saque y cometió una doble falta que mete a España en las semifinales, a solo dos pasos de devolver la Ensaladera a España por primera vez a casa desde 2019 y sin los dos mejores tenistas a nivel de ranking.

La Alemania de Zverev, siguiente objetivo

"Estamos en semifinales, seguimos soñando y luchando, no hemos ganado nada pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes, y lo creo. Ahora, a descansar y disfrutar porque ha sido un día intenso, de emociones, y mañana a preparar contra el rival que nos toque", afirmó David Ferrer, un capitán orgulloso, tras la victoria. El rival finalmente será Alemania, que también remontó pese a perder el primer punto de la eliminatoria.

Zverev, que se medirá a Munar, lideró la remontada ganando con autoridad a Cerúndolo y es el gran rival a batir para España al ser el jugador con más Ranking ATP de esta Copa Davis. Sin embargo, tampoco se antojan nada sencillos los otros dos posibles partidos. A priori, Struff se medirá a Carreño en el punto inicial y su pareja de dobles está formada por dos especialistas, Krawietz y Puetz, que ganaron al compañero habitual de Granollers, Zeballos, tras perder el primer set para colocarse como rival de España en semifinales. Una eliminatoria muy igualada y complicada, pero con la ilusión de que España pueda estar en otra gran final y traer a casa 'la Davis del pueblo'.

La eliminatoria de semifinales entre España y Alemania se disputará este sábado 22 de noviembre a partir de las 12:00 horas (horario peninsular español).