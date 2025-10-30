Davidovich - Zverev: horario y dónde ver hoy los octavos de final del Masters 1.000 de París 2025

Alejandro Davidovich es el único español que continúa en el Masters 1.000 de París, después de las eliminaciones de Jaume Munar, contra Medvedev; y de Carlos Alcaraz, ante Cameron Norrie. Después de superar a dos tenistas franceses, Royer y Cazaux, y de tener un “enfrentamiento” con el público francés, al que mandó a dormir después de vencer su último partido. Es normal que haya problemas cuando un tenista juega contra un galo en Francia, le pasa a los españoles y a casi todos, porque el apoyo de los aficionados en ocasiones llega a la mala educación.

En los octavos de final, Davidovich ya no juega contra un tenista local, juega contra el alemán Alexander Zverev, número tres del mundo. En los precedentes, el español va 1-5 abajo. El partido que le ganó fue con claridad, 6-1 y 6-2 en el Masters 1.000 de Canadá de 2023. El primer cara a cara fue en 2020 y este curso se cruzaron en Madrid, con triunfo para el germano, remontando en dos tie-breaks: 3-6, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/0).

El de París puede ser el último torneo de Davidovich en 2025... O no. David Ferrer decidió dejarlo fuera de la primera lista para la Final a 8 de la Copa Davis (18-23 de noviembre). El malagueño no fue a la eliminatoria previa contra Dinamarca, además era en Marbella, porque llegaba a esa parte del curso saturado de tenis. España venció de manera heroica. Ha recuperado ritmo en los últimos torneos. Ferrer llamó a Davidovich para explicarle que no le iba a llamar, pese a que por rankings sería el número dos español, ya que está en el “top 20”. Queda un tenista por seleccionar. Alejandro aseguró en "Marca" que no entendía la decisión, pero que la respetaba.

Horario y dónde ver el Davidovich - Zverev

Todos los octavos de final del Masters 1.000 de París se disputan hoy jueves 30 de octubre. Vacherot, el sorprendente campeón de Shanghái en una final contra su primo Rinderknech, sigue de dulce y ha vencido a Norrie, el verdugo de Carlos Alcaraz (7-6 [7/4] y 6-4), para meterse en cuartos. A partir de las 13:00, Félix Auger-Aliassime contra Altmaier; desde las 16:00, Fritz y Bublik. No antes de las 19:00, Cerundolo contra Jannik Sinner y a continuación, por tanto sobre las 20:30 o las 21:00, Davidovich contra Zverev para cerrar la jornada. Todos los encuentros pueden verse en directo en televisión a través de Movistar Plus.