El emocionante cántico de España en la Copa Davis a cada jugador antes de los partidos

No es la clave de las victorias, pero todo suma. Sí es una muestra de la unidad y el sentimiento de familia que hay en el equipo nacional. España se adelantó a Alemania en las semifinales de la Copa Davis, tras la victoria de Pablo Carreño ante Struff (6-4 y 7-6 [8/6]) tras una gran batalla que duró una hora y 44 minutos. Queda el reto más complicado, pues el conjunto germano tiene al mejor tenista individual que hay en el torneo, Alexander Zverev, que juega contra Munar, y a la mejor pareja de dobles, Krawietz y Puetz, contra quien tendrían que jugar Granollers y Pedro Martínez si Munar no pudiera con Zverev.

Antes de cada partido, el conjunto capitaneado por David Ferrer tiene un ritual que se ha hecho viral. Se juntan todos para arropar a los que van a jugar.

Al ritmo de la canción “Yo te quiero dar”, cantan: “Pasan los años, pasan los jugadores/y por un sueño que vamos a luchar/, vale la pena, la Roja es lo más grande, el público que cante, gritando sin parar/, por eso yo te quiero dar/, Pablo mi corazón/, yo te sigo a todas partes, gracias por ser español”. Y llega después el júbilo con un clásico “lo, lo, lo”.