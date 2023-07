¿Espionaje en Wimbledon? la acusación contra Alcaraz que enfada a Djokovic: "No estoy tranquilo..."

Carlos Alcaraz disputará por primera vez las semifinales de Wimbledon, después de protagonizar un torneo en el que ha ido creciendo, para firmar actuaciones brillantes contra los rivales más difíciles: Berrettini en octavos y Rune en cuartos. Pero mientras todos esperan que se confirme la ansiada final entre el murciano y Novak Djokovic una polémica ha sacudido el torneo.

Medios de Serbia sostienen que personal del equipo del español habrían grabado los entrenamientos de Nole, con el objetivo de espiarlo y beneficiar al número 1 del ranking ATP, en un posible cruce por el título y el principal sospechoso de haberlo hecho es el propio padre del tenista.

Tras la acusación, Alcaraz fue preguntado al respecto y aseguró: "Probablemente sea cierto. Mi padre es un gran aficionado del tenis. No mira solamente mis partidos. Creo que entra al club a las 11 y se retira a las 22, así que ve los partidos y las prácticas de todos”.

El murciano, que este viernes se medirá ante el ruso Daniil Medvedev (N°3) en busca de la ansiada final del domingo, respondió con una sonrisa la siguiente pregunta acerca de si las imágenes grabadas en secreto le darían una posible ventaja en caso de enfrentar en la final al serbio de 36 años: “No lo creo. Tengo muchos videos de Djokovic en todas las plataformas”. Alcaraz se medirá ante Daniil Medvedev (N°3) y podría convertirse en el tenista más joven en llegar a la final en los últimos 17 años.

La respuesta de Novak Djokovic

Aunque su rival intentó minimizar la situación, Djokovic no se quedó callado y mostró su enojo al respecto. "El hecho es que no estás completamente relajado en el entrenamiento porque sabes que tus rivales también están ahí. Todo el mundo está mirando por encima de tu hombro lo que está pasando y en lo que estás trabajando. Me gustaría tener privacidad y no la tengo”, sentenció.

Y sostuvo que "este contenido podría contribuir a ciertos análisis y preparativos, lo que afectaría el resultado de un eventual enfrentamiento con, bueno, Alcaraz, o cualquier otra persona”. El serbio deberá primero jugar ante el italiano Jannik Sinner (8°) pero la polémica está servida.