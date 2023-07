Alcaraz - Medvedev, horario y dónde ver hoy en televisión las semifinales de Wimbledon

Carlos Alcaraz disputará por primera vez las semifinales de Wimbledon, después de protagonizar un torneo en el que ha ido creciendo, para firmar actuaciones brillantes contra los rivales más difíciles: Berrettini en octavos y Rune en cuartos. La exigencia sigue subiendo en la penúltima ronda, en la que se las verá con un oponente de cuidado en la que será su tercera semifinal de Grand Slam.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Medvedev

Daniil Medvedev tenía una pequeña cuenta pendiente con Wimbledon, el "Grande" que históricamente peor se le había dado (no había pasado de octavos). En este 2023 se ha metido en la penúltima ronda. El partido contra Alcaraz será hoy viernes 14 de julio en el segundo turno, por tanto alrededor de las 17:00 horas. Antes, se juega la otra semifinal, que enfrenta desde las 14:30 al gran favorito, Novak Djokovic, contra otro de los jóvenes que viene apretando fuerte, Jannik Sinner. Cuando acabe, empezará Carlos. Ambos encuentros pueden verse en televisión a través de Movistar+, y el minuto a minuto del del español podrá seguirse a través de la web de "La Razón" (www.larazon.es)

El cara a cara de Djokovic y Sinner refleja un 2-0 a favor del serbio, pero en 2022, justo en la central de Wimbledon, el italiano le dio un susto al llevarse los dos primeros sets, para después sufrir la remontada (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2). "Seguro que físicamente he mejorado. Soy mucho más fuerte. Puedo estar muchas horas en la pista sin sufrir. También mentalmente vas con una mentalidad un poco diferente a la pista sabiendo que también eres un jugador 'top 10'. Es un poco diferente. Puedes ir como favorito la mayor parte del tiempo en la pista hasta ciertas rondas del torneo", reconoció Sinner. En este encuentro no lo es, pues Novak busca su octavo título en el All England, el quinto consecutivo. No pierde allí desde 2017 y en la pista central, desde 2013.

En lo que respecta a los duelos entre Alcaraz y Medvedev, reflejan un 1-1. Justo en Wimbledon, en 2021, en la segunda ronda, se estrenaron, y ganó el ruso a un joven jugador que nada tiene que ver con el de ahora. El precedente más cercano fue la final de Indian Wells de este curso, donde no hubo color en favor de Carlos. Pero su rival avisa que eso no cuenta ahora, ya que en california la pista era lenta y en Londres podrá ganar más puntos con el saque.