Las claves de Alcaraz contra Medvedev en las semifinales de Wimbledon: sacar bien, restar mejor

Daniil Medvedev llegó a Wimbledon presionado: es el Grand Slam en el que históricamente peor le había ido y los octavos de final eran su límite. Carlos Alcaraz vive presionado desde hace un tiempo, pese a que sólo tiene 20 años, pero no lo esquiva y se presentó en el All England Club después de haber ganado Queen’s convencido de que puede ser un gran jugador en hierba. Ya se ha demostrado a sí mismo que sí y llegados a estas alturas considera que levantar el torneo más importante del mundo es un sueño que puede convertirse en realidad.

Estos dos mundos chocarán en las semifinales que se disputan hoy.

"Es una superficie interesante", reflexiona Medvedev sobre la hierba. "A veces veo jugar a alguien y me digo: ‘Este tipo puede jugar bien aquí’. Y luego ves a Alcaraz y piensas que su juego no es realmente adecuado para hierba porque tal vez no va a la red con tanta frecuencia, pero juega bien y le gusta", considera el jugador ruso, que ya venció a Carlos en Wimbledon en 2021. No hace tanto, pero hace un mundo. "Es un jugador increíble y sólo tiene 20 años. Su potencia es lo más destacable. Cuando tenía 17 era menos maduro, como es normal. Fallaba mucho. Todo el mundo podía ver que era increíble, pero nos preguntábamos si iba a encontrar la forma de fallar menos usando la misma potencia. Y lo ha logrado", asegura Daniil. En los cuartos contra Rune, superados los nervios del primer set, el murciano rozó la perfección con dos parciales en los que apenas cometió un error no forzado.

El porcentaje de primer saque

Cada vez se siente más cómodo en un suelo en el que el arranque de los puntos es fundamental, en ambos sentidos. Uno de los aspectos que más margen de mejora ven en el equipo de Carlos es el servicio. En la pretemporada lo tuvo que trabajar poco a poco, porque venía de una lesión abdominal, que es la zona que más sufre con ese golpe. Que mejore el porcentaje de primeros es el objetivo, porque así puede jugar con más comodidad y mandar. Poco a poco lo ha ido consiguiendo: si en 2021 el promedio de porcentaje de primeros dentro fue de 62,8, en 2022 lo subió a 65,7. En las últimas 52 semanas ha sido de 66,9, séptimo en el ranking de todos los tenistas en activo, pero en Wimbledon ha vuelto a bajarlo un poco (62,6), lo que no quita que esté utilizando el saque como un arma, para salir de los momentos delicados. Cuando aprieta la tensión, él se concentra un poco más, y bingo.

"Medvedev es como un pulpo, llega a todo, es un atleta espectacular"

Carlos sólo ha concedido cuatro breaks en todo el torneo ( la mitad que Daniil), y ha tenido que hacer frente a 21 pelotas de rotura. La solución a casi todas ellas ha sido un primer saque, casi siempre al cuerpo. La película con ese tipo de bolas ha sido así:

Cuatro ante Chardy en primera ronda, todas en el mismo juego del tercer set: la primera la resolvió con saque directo, la segunda, con un punto largo tras segundo servicio, la tercera con un primero y una derecha y en la última, con segundo, cedió el break, que no tardaría en remontar.

Seis ante Müller: cuatro las salvó con primer saque al cuerpo que no volvió, otra también con primero y con un par de golpes más y sólo una con segundo servicio.

Siete ante Jarry, su partido más delicado hasta el momento y el único en el que le rompieron dos veces el saque: remonta tres con primero y dos con segundo, y le hicieron break una con primero y otra con segundo.

Tres ante Berrettini, que sí le logró romper ante un primer saque y por eso le ganó el set inicial.

Y una ante Rune, en el juego del arranque del partido, salvada con un servicio abierto a 203 kilómetros por hora. "La diferencia entre los buenos y los muy buenos es ser valiente en los momentos de tensión", piensa Alcaraz, y trata de actuar en consecuencia. 14 de esas 21 pelotas comprometidas las jugó con primer servicio.

Los mejores al resto

También en ese golpe confía Medvedev, y piensa en el último precedente que tuvieron, la final de Indian Wells, donde Carlos le pasó por encima. "Creo que ese partido no va a contar mucho aquí. Aquella pista era muy lenta, no podía conseguir puntos gratis con el saque y aquí sí", opina el ruso, que ha firmado 57 aces en esta edición del All England Club (35 el número uno del mundo).

La cara opuesta del saque en el comienzo de las jugadas es el resto, y ahí estamos ante dos animales. El que más puntos ha ganado contra el primer servicio del rival es Alcaraz (136, por 115 de Medvedev) y uno de los que más daño hace contra los segundos saques es el ruso (109, los mismos que Djokovic y Sinner y sólo tres menos que Rublev; por los 96 de Alcaraz). "Es muy completo", dice el español de su rival. Creo que Rublev lo ha dicho varias veces: es como un pulpo, llega a todas las bolas. Es un atleta espectacular», concluye Carlos.