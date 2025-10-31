El increíble gesto de Sinner con un pequeño fan que enamora a los aficionados

El italiano Jannik Sinner se ha convertido en la sensación del Masters 1.000 de París, el claro favorito para la victoria final que le propulsaría al número 1 del mundo tras un torneo que ha repartido tres nuevos billetes para el Torneo de Maestros de Turín. El transalpino sumó su victoria número 23 consecutiva bajo techo contra el argentino Francisco Cerúndolo, 7-5 y 6-1, en una cadena que continúa desde su reciente triunfo en Viena y que en París no parece encontrar rival a su talla.

Pero de los que todo el mundo habla no es de este triunfo o de su próximo rival, el estadounidense Ben Shelton, sino de un gesto tras su debut ante el belga Zizou Bergs.

Sinner arrancó con buen pie en el torneo tras vencer sin problemas a Zizou Bergs por 6-4, 6-2, tras una hora y 29 minutos. Jannik Sinner apenas sufrió ante el belga, imponiendo su ritmo desde el inicio. Atacó con decisión en los primeros juegos de cada set para conseguir el quiebre y, desde allí, controló el duelo con serenidad.

Un regalo muy especial

Sin embargo, lo más comentado de su debut y que se ha vuelto viral en redes es el gesto que tuvo con un pequeño aficionado.

Tras la victoria se acercó a las gradas para saludar a algunos aficionados, pedirles fotos y autógrafos. Incluso le regaló a uno de ellos, un niño muy pequeño, la raqueta con la que había vencido al belga. La reacción del niño fue conmovedora.

Un detalle que, sin duda, el pequeño fan del italiano jamás olvidará.