Svitolina, semifinalista en Wimbledon nueve meses después de ser madre y la guerra como motivación

Elina Svitolina y el también tenista Gael Monfils fueron padres de Skai en octubre. Ocho meses después, la jugadora, que en septiembre cumple 29 años y que había sido la número tres del mundo, decidió que ya estaba preparada para volver a competir y volvió en abril. No ha necesitado mucho periodo de adaptación y en las dos grandes citas que ha disputado ha firmado algunas de las mejores actuaciones de su carrera. En Roland Garros llegó hasta cuartos, frenada por la número dos del mundo, Sabalenka en un duelo muy polémico; y en Wimbledon, donde está jugando con una invitación, ha ido un paso más allá, ya que hoy disputa las semifinales contra Vondrousova. Está por segunda vez en su vida en el penúltimo partido en el All England Club. La otra fue en 2019, cuando también llegó hasta ahí en el US Open. Para alcanzar esa ronda en Londres ha eliminado a la mejor jugadora del momento, la polaca Iga Swiatek, a la que se le sigue resistiendo el pasto.

Svitolina forma parte de ese grupo de mujeres que después de ser madre regresa con más fuerza todavía. "Siento como si tuviera 17 años", decía en Roland Garros. En su caso, hay otro suceso que ha supuesto un cambio importante en su vida: la guerra que se está viviendo en su país, Ucrania. "La guerra me hizo más fuerte, también mentalmente. Ya no veo los momentos difíciles que te llegan en una pista como catástrofes. Estoy más tranquila, en la vida hay cosas peores", aseguró tras acceder a las semifinales. Ella nació en Odesa, una de las ciudades que más está pagando el precio del conflicto. "Claro que quiero ganar y me meto presión, pero es distinta. Después de haber tenido una hija y con la guerra, me he convertido en una persona diferente. Veo las cosas de otra manera", insistió.

"La guerra me hizo más fuerte"

Saltan chispas cada vez que tiene que enfrentarse a una jugadora rusa o bielorrusa. En Wimbledon dejó en el camino a Azarenka en los octavos de final y después llegó a asegurar que era su momento de más orgullo después de haber tenido a su hija. "Si juego contra una rusa o una bielorrusa, siento más presión de que necesito ganar. Por eso esto significa tanto para mí. Quiero darle esta victoria a Ucrania", afirmó.

En el horizonte hay un posible enfrentamiento contra otra bielorrusa, Sabalenka, que fue quien la derrotó en Roland Garros en un duelo muy caliente, porque la número dos del mundo esperó a Svitolina en la red para darle la mano y la ucraniana le negó la mano, como hace siempre que tiene delante a oponentes de esas nacionalidades. Después dijo que le había parecido una provocación porque sabía que no la iba a saludar. La WTA ha respaldado esa actitud de las jugadoras ucranianas por la "reprensible guerra en curso". Pero para ese duelo todavía queda mucho, porque Svitolina se mide a Vondrousova y Sabalenka, contra el tenis imaginativo de Ons Jabeur. La tunecina se enfrentaba con Rybakina, lo que suponía la repetición de la final del curso pasado, y logró remontar (6-7 [5/7], 6-4 y 6-1) y tomarse la venganza. Si la bielorrusa logra colarse en la final, sería la nueva número uno del mundo, aunque la perdiera.

Cuadro femenino (semifinales)