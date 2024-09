Topuria detalla cómo adelgazar haciendo solo 10 minutos de ejercicio al día

Topuria es una de las grandes figuras del deporte mundial. El campeón de la UFC es un ejemplo de superación y genera un impacto mental en la sociedad. Topuria estrenó su nueva película y no faltaron preguntas de todo tipo tipo. "Todo te da mucha rabia, eres mucho más sensible a las cosas y no tienes el mismo proceso de pensamiento que tienes cuando estás bien hidratado y alimentado. A una persona lo último que le puedes quitar es la comida", dijo. El luchador afirmó que el proceso de pérdida de peso es uno de los momentos más duros a los que debe enfrentarse, describiéndolo como “atravesar el infierno”, pero a su vez, explicó que esos momentos le permiten conocerse mejor.

Topuria habló sobre aquellos pecados alimenticios que alguna vez comentó: “Siempre sueño con una pasta, una pizza. También soy de nutella, es mi ritual: con Omar (Montes) nos comemos un bote entre los dos”, aseguró. Ilia Topuria ha hablado de 'Invictos': una herramienta donde pone a disposición de toda la población a los expertos que le han ayudado a llegar hasta donde está y donde va a hablar de salud y bienestar a través de módulos para que todo el mundo pueda alcanzar su mejor versión. Topuria dijo que gracias a esta aplicación todo el mundo podrá notar a medio plazo un cambio físico únicamente con 10 minutos al día que la use.

En este momento ha sido cuando Pablo Motos le ha preguntado qué pueden hacer un padre o una madre para perder peso si no tiene mucho tiempo. El campeón ha contestado que la clave está en saber de cuánto tiempo se dispone y ser constante. Así, ha revelado que con tan solo "10 minutos al día" siendo constante, el primer día no se va a notar el cambio pero con el paso del tiempo al echarle un ojo al mirarte al espejo "No te vas a reconocer".

La aplicación manda todo tipo de sugerencias alimenticias desde el desayuno hasta la cena, como también el descanso que debes tener de manera diaria y todo te lo aplica de manera personalizada.

Ilia Topuria pondrá en juego el cinturón del peso pluma por primera vez ante Max Holloway en Abu Dhabi el próximo 26 de octubre.