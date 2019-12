En sólo unas horas, Boeing podría anunciar una medida de profundo calado para la compañía: la paralización de la producción de su modelo 737 MAX, el que más rápido ha vendido en su historia, pero también el que más problemas le ha dado. La junta directiva del fabricante americano celebra desde ayer una reunión de dos días en la que está analizando tal medida, según anunció el diario “The Seattle Times”. Fuentes conocedoras de la situación consultadas por Reuters han asegurado a la agencia que es más probable que la compañía decida cancelar temporalmente la producción de este modelo en lugar de recortar de nuevo su producción. El pasado abril, un mes después de que se prohibiera el vuelo de los 737 MAX por dos accidentes en Indonesia y Etiopía en los que fallecieron 346 personas, redujo la producción de los MAX de 52 a 42 aparatos al mes. De tomarse tal medida, la paralización de la producción llevaría a Boeing unas semanas. El 737 MAX se fabrica en las instalaciones que la compañía tiene en Renton (Washington).

El movimiento de Boeing se produce sólo unos días después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, (FAA, por sus siglas en inglés) asegurase que no aprobaría la vuelta al servicio del 737 MAX este año y que no darían luz verde al avión hasta que no estuvieran completamente seguros de su fiabilidad. Según la FAA, Boeing tiene que cumplir al menos 12 requisitos más para que el regulador apruebe el regreso de los MAX, por lo que el proceso podría retrasarse hasta “febrero o marzo”. El anuncio de la FAA desbarató por completo los planes de Boeing, que había previsto lograr la certificación del aparato este mismo mes y reanudar sus entregas, suspendidas también tras los accidentes.

El retraso en las entregas ya está ocasionando importantes perjuicios a las aerolíneas que tienen el Boeing 737 MAX en su flota, ya que han tenido que retirar del servicio los aviones y han retrasado ya varias veces el calendario de su vuelta. Algunas, como Ryanair, han anunciado directamente el cierre de bases y el despido de cientos de empleados por el retraso en estas entregas. La IATA, la asociación que representa al grueso de las compañías aéreas mundiales, aseguró la semana pasada que aunque la situación de momento no es desesperada, si las entregas se retrasan meses algunas aerolíneas podría tener “graves problemas”.