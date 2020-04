El número de ocupados disminuye en 285.600 personas en el primer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior (un -1,43%) y se sitúa en 19.681.300. Los ocupados que no han trabajado en la semana de referencia han subido este trimestre en 509.800 personas. Esta cifra no tiene precedentes en un primer trimestre del año. El paro parcial de 562.900 personas por razones técnicas o económicas o la suspensión por ser objeto de un expediente de regulación de empleo, son las principales razones que explican este incremento de ocupados que no han trabajado.

En términos desestacionalizados la variación trimestral es del -0,41%. El empleo ha crecido en 210.100 personas (un 1,08%) en los 12 últimos meses. La tasa de empleo (porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años) es del 49,8%, con un descenso de 84 centésimas respecto del trimestre anterior. En variación anual, esta tasa sube dos centésimas. Por sexo, el empleo disminuye este trimestre en 147.400 hombres y en 138.200 mujeres. Por nacionalidad, la ocupación baja en 248.600 personas entre los españoles y en 37.000 entre los extranjeros. Por edad, la ocupación baja en casi todos los grupos. Los mayores descensos se dan entre los de 35 a 39 (–73.600) y en los de 40 a 44 años (–65.400). El número de ocupados solo crece en el grupo de 55 y más años (73.400 más).

El número total de trabajadores por cuenta propia disminuye en 2.200 personas en variación trimestral y aumenta en 3.600 en el último año. El empleo privado se reduce este trimestre en 280.300 personas, situándose en 16.433.300. El empleo público3 disminuye en 5.400, hasta 3.248.000.

Por su parte, el paro sube en 121.000 personas, casi un punto porcentual, hasta el 14,41%. El número total de parados se sitúa en 3.313.000. En términos relativos, la variación trimestral del desempleo es del 3,79%. El sector Servicios es el más afectado, sobre todo en las Islas Baleares, y el empleo temporal ha resultado muy castigado. Esta EPA del primer trimestre solo refleja una mínima parte de la crisis sanitaria, ya que no computa los parados temporales por ERTE y solo uno de cada seis días de epidemia.

Por sexo, el número de hombres en paro aumenta en 58.100 este trimestre, situándose en 1.564.200. Entre las mujeres el desempleo se incrementa en 62.900, hasta 1.748.800. La tasa de paro femenina sube 69 centésimas y se sitúa en el 16,24%. La masculina se incrementa 56 centésimas y queda en el 12,79%. Por grupos de edad, el paro aumenta en los grupos por debajo de 55 años. Entre las personas de 25 a 54 años sube en 99.500 y entre los de 20 a 24 años en 21.600. En cambio, entre las personas de 55 y más años el paro disminuye (–2.000).