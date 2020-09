El teletrabajo ha revolucionado la vida laboral de los españoles, en algunos casos para bien y en otros para mal. Tras el preacuerdo al que llegaron ayer el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los agentes sociales –patronal y sindicatos–, este martes previsiblemente se aprobará la nueva ley de teletrabajo en el Consejo de Ministros. Los meses de confinamiento y nueva normalidad han otorgado una gran experiencia a los españoles en este campo, lo que les ha permitido identificar sus puntos positivos y negativos. Estos son los principales.

Ventajas

Al 84% de los españoles les gustaría teletrabajar dos o tres días a la semana, según la encuesta “Los españoles quieren teletrabajar. Encuesta y análisis sobre el teletrabajo en España” de la Cámara de Comercio de España. La mejora del bienestar inclina la balanza hacia el sí.

Menos tiempo y dinero perdido en transporte

Suprimir los minutos u horas de desplazamiento al puesto de trabajo es uno de sus grandes atractivos. Esto supone además un ahorro en gasolina o en billetes de transporte público y en comida, ya que se reducen o suprimen las comidas fuera de casa. Aunque no hay una cifra de ahorro concreta, esta encuesta de la Cámara de Comercio establece una horquilla de entre 264 euros y 1.276 euros al año, si se trabajara la mitad del tiempo desde casa.

Más eficiencia

Fomenta modelos basados en objetivos de carga de trabajo y no en un horario concreto (el derecho a un horario flexible está recogido en el preacuerdo del real decreto ley del trabajo a distancia). La efectividad puede dejar de depender de estar unas horas concretas frente al ordenador. Por ejemplo, algunos padres trasladan una parte de sus horas de trabajo a la noche cuando los niños ya están durmiendo, algo que no podrían hacer con un horario de oficina al uso. Además, los trabadores que hagan sus tareas desde casa no deben preocuparse porque esto afecta a su futuro laboral, ya que, según la nueva ley de teletrabajo, deben tener el mismo derecho a la formación y promoción profesional que los empleados que acuden a su puesto de trabajo presencial.

Momentos en familia

Permite una mayor adaptación a las necesidades familiares. En consecuencia, aumenta la conciliación y calidad de vida. De hecho, el teletrabajo es un derecho del trabajador para conciliar la vida familiar y laboral, según recoge el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. En los casos en los que sea posible, la empresa debe facilitar esta modalidad u ofrecer otras alternativas de conciliación.

Ventajas también para las empresas

En aquellos trabajos que sea posible teletrabajar, las empresas también podrán ahorrar en los costes que generan los espacios de trabajo, como: alquiler, limpieza, mobiliario, seguridad, mantenimiento, comedor, consumo de energía, etc. Además, se reducen las interacciones entre trabajadores, por lo que además de aumentar la productividad se reducen los conflictos personales que pueden surgen en los puestos presenciales.

Desventajas

Tras la agobiante experiencia de teletrabajar durante confinamiento, muchos españoles quieren dejar esta modalidad de trabajo apartada al comprobar que las promesas de mejora caían en saco roto.

Jornadas interminables

Los malos hábitos de las horas extra sin pagar se han trasladado al teletrabajo. El confinamiento redujo la vida social y con ello desapareció el derecho a la desconexión digital, un punto negativo con el que aspira termina la nueva normativa recogiendo este derecho y el de registro horario. Sin embargo, por el momento, un estudio publicado por GlobalWebIndex constata que el 74% de las personas que teletrabajan revisa el correo electrónico fuera del horario laboral, frente al 59% de los que no trabajan desde casa. También corrobora que desde el confinamiento la jornada laboral empieza antes. Una tendencia que se ha perpetuado con el paso de los meses.

Escaquearse del trabajo

Algunos empresarios consideran que les perjudica, ya que fomenta la picaresca para trabajar menos horas. Además, España es un país cuya economía depende en gran parte del sector servicios en el que este modelo no se puede aplicar en buena parte de los casos.

Vida personal y laboral unidas

Los hogares se han convertido en nuevas oficinas. Esto puede desdibujar la línea que separa la vida personal y laboral, aumentando los conflictos familiares, así como la monotonía y el aislamiento social. En cuanto a las tareas del hogar, esta unión ha acabado perjudicando en mayor medida a las mujeres. Las madres dedican 4,3 horas diarias al cuidado de sus hijos, una hora más que los padres, que dedican 3,1 horas. Esto ha implicado que durante el periodo de confinamiento y ante un posible contagio de los hijos en la vuelta al cole, ellas asumen una mayor carga de los cuidados.

Escasos medios técnicos

Otro de los retos del teletrabajo es la falta de medios. Un 41% de los encuestados por la Cámara de Comercio reclaman mejores recursos técnicos, como ordenador y acceso a internet y, aunque un 63% considera que las condiciones de su vivienda le permiten teletrabajar, un18% afirma que tendría que hacer reformas menores. Mientras, que un 35% señala que tendría que cambiar la voluntad de la empresa en implementar el teletrabajo y también avanzar en la automatización de algunas tareas (29%). No obstante, la nueva ley recoge el derecho a la dotación suficiente de medio, equipos y herramientas cuyo coste correrá a cargo de la empresa.