Fuga de hipotecas de tipo variable a fijo

La estrategia de la banca para atraer clientes hacia las hipotecas fijas está dando sus frutos. Desde que el euribor entró en terreno negativo, las entidades financieras recuperaron este tipo de préstamos que tenían arrinconados en un cajón y les pusieron intereses atractivos para garantizarse los ingresos que estaban perdiendo con la sangría del euribor. Y la apuesta les está resultando ganadora. El pasado mes de noviembre, las hipotecas con cambios registrales se dispararon un 220%, hasta alcanzar las 14.058, según la estadística publicada hoy por el INE. De esta cantidad, el 20,4% correspondió a modificaciones en los tipos de interés para pasar de variables a fijos. Después del cambio de condiciones, el porcentaje de hipotecas a interés fijo subió desde el 18,6% al 34,7% y el de hipotecas a interés variable cayó del 79,8% al 61,3%.

En la firma de hipotecas nuevas también se aprecia ya cómo las hipotecas fijas han ganado terreno y copan ya la mitad del mercado cuando no hace mucho tiempo apenas alcanzaban el 20%. En noviembre, el 47,4% de los nuevos préstamos rubricados fueron a tipo fijo y el 53,8% a variable. No es, no obstante, el nivel más alto que han registrado estos créditos. En marzo, justo antes de la pandemia, llegaron a rebasar incluso a las hipotecas variables con un 51,5%.

Mejor dato de la pandemia

En términos globales, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad se situó en 28.756 el pasado mes de noviembre, cifra que supone un 2,4% menos que en igual mes de 2019. Con el retroceso interanual experimentado en noviembre, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses consecutivos de tasas negativas tras el descenso de octubre (-5,9%). No obstante, el de noviembre se ha moderado más de tres puntos respecto a la caída interanual registrada en el mes anterior.

A pesar del descenso, desde el portal inmobiliario fotocasa.es consideran que los 28.756 préstamos firmados son un gran registro pues es el más alto de toda la pandemia y es el segundo mes consecutivo que se supera la barrera de las 28.000 hipotecas firmadas. “Es una realidad que el número de hipotecas firmadas ha cogido buen ritmo desde la desescalada y llevamos varios meses consecutivos superando las 26.000 hipotecas firmadas al mes. Estos datos nos invitan a pensar que si seguimos este ritmo de operaciones cerraremos el año con buenos números, aunque inferiores a los datos de 2019”, según ha apuntado su directora de comunicación, Anaïs López.

Juan Villén, responsable de idealista/hipotecas, también cree que el mercado no está todavía preparado para recupera los niveles previos a la pandemia. “Los datos de hipotecas para vivienda registradas del mes de noviembre son una muestra más de la recuperación, que no el rebote, en el volumen de transacciones hipotecarias que llevamos observando en la segunda mitad de 2020, confirmando que el mercado carece de fuerza suficiente para sobrepasar los niveles anteriores a la pandemia”, ha asegurado.

Más cauto se muestra el director de estudios de pisos.com. Ferran Font admite que, si bien los datos de noviembre refrendan que el sector inmobiliario habría superado la segunda ola de la pandemia, está por ver cómo reacciona a la tercera. “En un periodo de incertidumbre tan acusada como el actual deberemos esperar cómo el mercado deja atrás la segunda ola y recibe el impacto de la tercera, a la espera que la vacuna ofrezca la estabilidad necesaria en una etapa ya muy condicionado por la Ley Hipotecaria del mes de junio de 2019″, ha afirmado Font.