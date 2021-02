La AIReF refuerza su supervisión de las cuentas públicas para evitar que la pandemia deje una huella irreparable

La pandemia ha dejado una inevitable huella en las cuentas públicas el año pasado, con un déficit público por encima del 11% del PIB y una deuda disparada hasta el 120% del PIB. Por eso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) no sólo continuará en 2021 su labor de supervisión fiscal en profundidad de las Administraciones Públicas, sino que la reforzará para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese sentido, recuerda que la aplicación de la cláusula de escape y la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la supervisión, sino que refuerza la necesidad de realizar esta labor para garantizar la sostenibilidad de las Administraciones Públicas y evitar, así, un daño irreparable y estructural sobre las cuentas públicas. Para ello, reforzará su actividad de evaluación de las políticas y gasto público con la tercera fase del Spending Review, cuya concreción sigue pendiente, y diferentes encargos de Estudios por parte de diversas Administraciones Territoriales. Esta actividad se enmarca dentro del creciente peso que está adquiriendo la función evaluadora de la AIReF, que se suma a su labor de supervisión de todo el ciclo presupuestario, según consta en el Plan de Actuaciones 2021 publicado hoy por la institución. Este programa se ha elaborado en un momento de elevada incertidumbre derivado de crisis de la covid-19 y la suspensión de las reglas fiscales, como consecuencia de la activación, en octubre de 2020, de la cláusula de escape. Aunque este plan anual ha tenido en cuenta esta incertidumbre, su implementación deberá necesariamente adaptarse a las circunstancias. Ello podrá implicar la no realización de algunas actuaciones previstas o la incorporación de otras no incluidas en ese plan, como ya sucediera el año pasado.

El Plan de Actuaciones 2021 recoge los Informes preceptivos que publicará la AIReF a lo largo del año, las opiniones, los estudios solicitados y otras actuaciones dirigidas a mejorar su actividad. Así, asume un compromiso público de transparencia con la sociedad sobre las actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del año. El Plan de Actuaciones se enmarca en el Plan Estratégico 2020-2026, que se presentó en septiembre de 2020. En este contexto, la actividad de la AIReF pivotará sobre cuatro ejes estratégicos. En primer lugar, la supervisión fiscal en profundidad de todas las Administraciones Públicas. El segundo pilar y no menos importante que el primero consistirá en velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión a largo plazo. El tercero, convertir la evaluación de las políticas públicas en una actividad central de la AIReF y, el último eje, reforzar los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas.

Con estos objetivos en mente, publicará en 2021 los Informes sobre el ciclo presupuestario, si se materializan los hitos presupuestarios que justifican su realización. Al continuar vigente la cláusula de escape fiscal en 2021, la elaboración de los informes relacionados con la aplicación de los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no tendrá amparo legal, recuerda la Autoridad Independiente.

No obstante, estará atenta a la evolución del marco fiscal y llevará a cabo dichos informes si un cambio en el marco fiscal hiciera los mismos pertinentes. La institución iniciará, además, los Estudios correspondientes a la tercera fase de la evaluación de gasto público o Spending Review, cuya concreción sigue pendiente y con cierto retraso respecto a los plazos comprometidos con la Comisión Europea. Esta función evaluadora de las políticas públicas se está viendo muy reforzada con otros estudios ya realizados para otras Administraciones territoriales, que en 2021 tendrán una creciente relevancia. De hecho, existe ya la petición de nuevos Estudios por parte de Castilla y León, Aragón, Extremadura y Comunidad Valenciana.

En este sentido, la AIReF impulsará los cambios normativos necesarios para que la evaluación pueda constituir una función permanente. Además, publicará varias opiniones a lo largo del año, entre las que se incluye una primera focalizada en la implementación del Ingreso Mínimo Vital y su complementariedad con otras rentas autonómicas. Además, se realizará una opinión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas, otra sobre transparencia fiscal y una más sobre el cese de actividad de los trabajadores autónomos. En función de las necesidades que se detecten a lo largo del ejercicio, el Comité Directivo de la AIReF podrá considerar la emisión de opiniones adicionales. Además, realizará diversas acciones para mejorar la supervisión, como potenciar el seguimiento de la situación económica y presupuestaria, fomentar el cumplimiento del marco fiscal nacional y europeo, impulsar mecanismos de alerta temprana o realizar un seguimiento más estrecho de los pasivos contingentes. Y, continuará velando por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión de largo plazo.