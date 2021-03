Sánchez, de Yolanda Díaz: “Cuenta con todo mi apoyo”

“Cuenta con todo mi apoyo. Tengo de ella la mejor de las opiniones. Ha hecho un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo”. De esta manera tan gráfica, se deshizo hoy en halagos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia Yolanda Díaz, la elegida por Pablo Iglesias para sustituirle en la Vicepresidencia segunda y como candidata a las elecciones generales, por su papel desempeñado al frente del Departamento de Trabajo. Con estos elogios, salió el jefe del Ejecutivo español al paso de la decisión del podemita de proponer a Díaz como su sucesora al frente de la Vicepresidencia segunda, cargo que compatibilizará con la titularidad del Departamento de Trabajo, lo que, paradójicamente, la colocará bajo las órdenes de Nadia Calviño, que ostenta la Vicepresidencia tercera del Gobierno y, por tanto, con menor peso que la propia Díaz en el futuro Gabinete de Sánchez.

Tras la firma de los acuerdos de la XXVI cumbre franco-española, Sánchez, que compareció en la localidad francesa de Montauban ante los medios de comunicación escoltado por el presidente de la República gala, Emmanuel Macron, eludió, en todo momento, referirse a este desajuste jerárquico, pese a ser preguntado por los medios españoles en dos ocasiones por esta cuestión. El jefe del Ejecutivo evitó hacer un guiño a su vicepresidenta económica, a la que no citó en ningún momento, aunque fue interrogado sobre el difícil papel en el que se coloca a Nadia Calviño con la decisión de Iglesias de designar como su sucesora a Díaz.

Muy al contrario, el presidente aseguró ser respetuoso con los acuerdos firmados con su aliado gubernamental Unidas Podemos, en los que se pactó que la Vicepresidencia segunda del Gobierno recaería bajo la órbita de la formación morada. De esta manera, dejó entrever que en los próximos días decidirá los cambios de su Ejecutivo para facilitar la salida de Iglesias como candidato a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo y nombrar en su lugar a Yolanda Díaz. “Ni problemas, ni malentendidos”, puntualizó Sánchez en relación a estos cambios, al tiempo que garantizó la continuidad de la correlación de fuerzas entre los dos socios del Ejecutivo, Unidas Podemos y PSOE.

Innegablemente, este apoyo expreso y explícito de Sánchez a Díaz coloca a su vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos en una delicada situación, después de protagonizar varios pulsos con la ministra de Trabajo por una eventual subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y por la hipotética derogación de la reforma del mercado de trabajo, acometida por el Gobierno de Rajoy. Díaz se batió, en reiteradas ocasiones, en duelo con Calviño a finales del año pasado y principios de este para que se subiera el SMI el 0,9%, al igual que las nóminas de los pensionistas y de los funcionarios, lo que suponía pasar el salario más bajo que percibe un trabajador de 950 a 958,55 euros. Además, la vicepresidenta económica es partidaria en momentos convulsos, como el actual, de no hacer mudanzas y, por tanto, no cambiar las reglas de juego del mercado laboral. Mientras, Díaz es defensora a ultranza, en sintonía con Iglesias, de derogar la reforma del mercado de trabajo aprobada por Rajoy y que sigue vigente en la actualidad.

Sánchez confesó hoy haber hablado con iglesias “esta mañana y le he deseado lógicamente suerte, no tanta suerte o un poquito menos de suerte que al candidato del PSOE, Angel Gabilondo”. El presidente reiteró que, “evidentemente, le he deseado suerte en su nueva andadura política”, al tiempo que le reconocimiento su importante aportación al Gobierno y al frente de una cartera trascendental, como la de Derechos Sociales y Agenda 2030.