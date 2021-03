Lidl nos trae otro “boom” en pequeños electrodomésticos

La cadena de supermercados alemana Lidl nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo a suculentas ofertas , sobre todo triunfan los productos que no son de alimentación , los cuales tienen una gran cantidad de fans entre los consumidores y potenciales usuarios.

Y ahora lo ha vuelto a hacer, vuelve a sacar a la venta un pequeño electrodoméstico que hará las delicias de los más golosos y por un precio increíble, menos de 20 euros. Su compra solo se puede hacer por su página web. El electrodoméstico del que hablamos es una gofrera 3 en 1 que hará que podamos preparar deliciosos desayunos o meriendas en un “abrir y cerrar de ojos”.

3 electrodomésticos en 1 por 19,90 euros

Este aparato es una sandwichera, gofrera y grill 3 en 1 y es uno de los electrodomésticos de Lidl que más éxito ha tenido en los últimos meses. La última vez que estuvo a la venta fue el verano pasado y arrasó en ventas, por eso la web online del súper lo vuelve a poner en esta campaña sabiendo que ha vuelto a ser todo un éxito de ventas de nuevo.

Gofrera 3 en 1 de Lidl en verde, uno de los dos colores disponibles

Es un aparato de lo más versátil, ya que te ofrece las funciones de tres electrodomésticos en uno solo. Con sus placas intercambiables con revestimiento de alta calidad de la marca ILAG, puedes preparar riquísimos sandwiches, gofres normales o con motivos y rosquillas.

Está disponible en dos colores, verde y rosa. Según especifica en su página web el supermercado, las placas intercambiables para poder cocinar los alimentos son muy fáciles de utilizar y cambiar. La gofrera cuenta con un indicador luminoso de control y calentamiento y patas antideslizantes. La potencia de este pequeño electrodoméstico es de 750W y sus medidas y su peso lo hacen ideal para poder transportarlo y guardarlo en cualquier lugar. Su peso es de menos de un kilo y medio y las medidas son de 24,5 x 23,7 x 11 cm. Para terminar además cuenta con un manual de instrucciones con recetas que podremos llevar a cabo.

Placas intercambiables de la nueva gofrera de Lidl

Ya sabemos que los productos procesados o ultraprocesados son dañinos para nuestra salud y nuestro cuerpo, y también sabemos que los niños son grandes devoradores de este tipo de productos, ya sean galletas, bollos o cereales , por eso este tipo de electrodomésticos nos ayuda a poder preparar nuestros propios dulces, en casa, sin conservantes y con ingredientes puros que podemos comprar en cualquier súper.

Además, las placas se pueden lavar en el lavavajillas para que las puedas limpiar con total comodidad.

Aún no está agotado en su página web así que si quieren disfrutar con los más pequeños esta Semana Santa y elaborar sus desayunos y meriendas de una forma fácil y divertida no pierdan más tiempo , por solo 19,90 euros sin gastos de envío pueden disfrutar de unos postres y meriendas maravillosos, no solo va a haber torrijas estas vacaciones de Semana Santa (aunque sea lo que toque). ¿Se animan a preparar unos riquísimos gofres o rosquillas? .