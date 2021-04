Mahou gana un 98% menos en 2020 tras destinar 200 millones a ayudar a la hostelería

2020 no fue un año bueno para casi ningún sector empresarial. Y para el hostelero menos. Los cierres decretados para frenar la pandemia del coronavirus han dejado a miles de establecimientos en la estacada y a sus proveedores tiritando. La principal cervecera del país, Mahou San Miguel, no fue ajena al histórico declive que vivió el sector. Aunque, con todo y con eso, logró salvar el ejercicio con números negros. La compañía líder del sector cervecero español logró un beneficio neto de 2,3 millones de euros, lo que supone una caída del 98% respecto al ejercicio anterior, producto no sólo del impacto de la Covid-19 en la actividad hostelera por su cierre sino también de las medidas de apoyo que prestó precisamente la compañía al sector para amortiguar estas paradas de actividad, según ha informado hoy la empresa.

Mahou San Miguel brindó apoyo al sector hostelero por valor de 200 millones de euros, incluyendo todo tipo de medidas para reactivar sus negocios, como la entrega extraordinaria de producto, la ampliación de sus terrazas, materiales de apoyo, decoraciones e iniciativas para atraer tráfico, así como la ampliación de las ayudas y préstamos “para facilitar su funcionamiento en una situación de gran dificultad financiera debido a las restricciones a su actividad por la pandemia”, según ha explicado.

Mahou ha destacado que su Plan Global de Apoyo a la Hostelería ha incluido la la aportación extraordinaria de producto que realizó a sus clientes que, tras casi tres meses de cierre durante el confinamiento, supuso para ellos una facturación estimada de más de 75 millones de euros; el acondicionamiento de terrazas de más de 65.000 establecimientos de toda España, con una inversión de 20 millones de euros; el desarrollo de medidas de higienización; acciones para promover el tráfico a los establecimientos o ayuda financiera a distribuidores y clientes. La compañía asegura que esta hoja de ruta, que incluyó más medidas como el asesoramiento a los hosteleros, especialmente en el ámbito digital, “contribuyó activamente a paliar el impacto de esta crisis y ayudó a la reapertura y continuidad de bares y restaurantes, a proteger el empleo y a preservar nuestro estilo de vida, tan ligado a la socialización, de forma segura”.

Cifras del año

En 2020, la cifra de negocio de Mahou cayó un 10,5%, hasta los 1.252,8 millones de euros, mientras que su Ebitda (beneficio bruto) se redujo casi a la mitad respecto al ejercicio anterior, situándose en los 166,3 millones de euros. Sus ventas globales también disminuyeron un 8,2%, hasta los 17,7 millones de hectólitros, de los que 13,5 correspondieron a cerveza y 4,2 a agua mineral, de sabores y funcionales. Un retroceso mucho más acusado en el canal de hostelería donde, en el conjunto del año, cayeron un 36,4% frente a 2019, lo que en ningún caso compensó el buen desempeño en el canal de alimentación (+10%), puesto que los márgenes son mucho mayores en hostelería.

“Gracias a nuestra solidez y prudencia financiera, hemos logrado cerrar 2020 por encima de las previsiones que realizamos con la llegada de la pandemia, manteniendo intacto nuestro compromiso con nuestros profesionales, clientes y distribuidores y con la sostenibilidad futura de nuestro negocio”, ha asegurado Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel. “En un año complicado para todos, hemos optado por renunciar a un mayor beneficio para cumplir con nuestro rol como parte activa de la recuperación económica de este país”, ha añadido.

Pese al impacto de la Covid-19, la cervecera cerró el año con 3.887 profesionales, un 10,1% más que en 2019, repartidos en sus centros de producción, manantiales y plantas de envasado de agua, su sede corporativa, sus delegaciones comerciales ubicadas en 11 comunidades autónomas y sus oficinas internacionales.

Mahou San Miguel también avanzó en su estrategia de internacionalización convirtiéndose en socia mayoritaria de la craft norteamericana Founders Brewing e impulsando así su negocio en Estados Unidos. Fuera de España, la cervecera también desarrolló un plan de apoyo a la hostelería en 15 países, entre ellos Portugal, Noruega, Holanda, Suiza, Italia o Japón.

Dada la coyuntura surgida por la pandemia, Mahou San Miguel ha redefinido sus líneas estratégicas, asumiendo 2021 como “un año de transición en el que continuará fortaleciendo su posición en España y en mercados clave” y en el que todavía no logrará recuperar las cifras pre-covid. La compañía ha afrontado un primer trimestre marcado por el impacto de la negativa evolución de la pandemia que, de nuevo, ha afectado especialmente a la hostelería con el cierre de establecimientos en numerosos puntos de la geografía nacional, y por la desfavorable climatología de los dos primeros meses del año. Así, de enero a marzo, sus ventas en España han registrado una caída del 8,9% respecto al mismo periodo del año anterior, con un descenso del 31,7% en el caso de la hostelería que, una vez más, no se compensa con el incremento del 8,6% experimentado en el canal de alimentación. En este contexto, Mahou San Miguel ha asegurado que continuará volcada en su apoyo al sector hostelero con un potente Plan de Transformación que aglutinará diversas iniciativas muy enfocadas a la digitalización, la sostenibilidad y a generar espacios seguros de socialización con el acondicionamiento de terrazas de bares y restaurantes.