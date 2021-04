Escrivá avisa de que las pensiones perderán un 30% de poder de compra si se mantiene el actual sistema

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha advertido este viernes de que si se aplicara “estrictamente” el actual índice de revalorización de las pensiones, el llamado IRP, los pensionistas podrían llegar a perder hasta un 30% de poder adquisitivo. Este índice, creado en la reforma de 2013 y que limita la subida de las pensiones a un 0,25% cuando el sistema está en déficit, va a desaparecer por acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo en sus últimas recomendaciones, pues el objetivo es que los pensionistas mantengan su poder de compra.

El ministro, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, ha recordado en este sentido que las recomendaciones del Pacto de Toledo instan a introducir una fórmula de revalorización “predecible y simple, que despeje cualquier incertidumbre” y que garantice el poder adquisitivo de las pensiones “en cualquier momento”. La fórmula que ha propuesto su Departamento para conseguir este objetivo consiste en revalorizar las pensiones en función del IPC del año anterior y, para evitar reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa, compensar las tasas de esos años a lo largo de los tres ejercicios siguientes.

Jubilación voluntaria

Preguntado por su propuesta de conceder un cheque anual de hasta 12.000 euros (la cantidad depende de los años cotizados) a quien retrase su jubilación más allá de la edad legal, Escrivá ha subrayado que se trata de impulsar de manera voluntaria la jubilación demorada, ya que en España esta medida “se incentiva poco”. El ministro, que ha recordado que la jubilación “es un derecho, pero no una obligación”, ha indicado que los incentivos actuales al retraso de la jubilación, consistentes en aplicar un porcentaje sobre la pensión por cada año de demora en el retiro, son “abrumadoramente desconocidos” por la población, de acuerdo a las encuestas que ha realizado la Seguridad Social. “En años pasados no se ha considerado importante divulgar este mecanismo, pero lo queremos potenciar y con un mayor estímulo”, ha apuntado Escrivá, que ha añadido que la idea no es sólo mejorar la pensión con coeficientes, sino que se ofrecerá también la posibilidad de que quienes retrasen su jubilación puedan cobrar en un pago único hasta 12.000 euros, o de combinar ambas medidas.

Autónomos

Respecto al sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos reales en el que trabaja el Gobierno, Escrivá ha explicado que este modelo requiere trabajar de manera conjunta con Hacienda para conseguir un “encaje perfecto”. El ministro ha negado que haya “obstáculos insalvables” para sacar adelante este nuevo sistema de cotización, pero ha insistido en que precisa de mucho trabajo preparatorio. En cualquier caso, ha garantizado que verá la luz en esta legislatura.

Escrivá ha destacado que, con el estallido de la pandemia, se puso en marcha una red de protección para los trabajadores autónomos “sin precedentes” a nivel europeo. Se llegó a proteger a 1,5 millones de autónomos, una cifra que actualmente ronda los 400.000. “Hay más autónomos afiliados que antes de la pandemia gracias a esta red de protección. A pesar del golpe económico, el esquema de protección establecido les ha permitido aguantar y sobrevivir a una situación complicada”, ha subrayado el ministro.

Por otro lado y preguntado por qué medidas habría que tomar para reducir el paro juvenil, Escrivá ha abogado por fomentar la formación profesional e impulsar la movilidad laboral entre regiones, pues existen importantes diferencias de paro entre unas y otras. Y, al mismo tiempo, para ayudar a esa movilidad, considera importante bajar el precio de los alquileres en las grandes ciudades.