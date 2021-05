Andorra, el refugio fiscal de los youtubers y ahora también de los inversores en criptomonedas

Si el éxodo de España a Andorra a principios de año estaba protagonizado por youtubers, ahora los que hacen las maletas para irse al país vecino a eludir impuestos son los inversores en criptomonedas. Los que han tenido más éxito con el auge de las divisas digitales han decidido cambiar su residencia para disfrutar de las ventajas fiscales de Andorra, una prácticamente totalmente legal si se cumplen una serie de requisitos. En concreto, las solicitudes de residencia fiscal en Andorra por parte de este perfil de inversor se han incrementado un 65% en la primera mitad de este año, según constatan desde AbastGlobal-Andorra Solutions, una empresa de asesoría y consultoría fiscal de Andorra La Vella especializada en este tipo de trámites.

Las criptomonedas está siendo una mina de oro para aquellos inversores que supieron ver su potencial hace tiempo. A la vez que crece su popularidad también los hacen sus cotizaciones, que en los últimos meses han llegado a alcanzar máximos históricos, como el caso de bitcoin. La mayor criptomoneda del mundo alcanzó una cotización récord de 64.869 dólares (53.370 euros) el pasado 14 de abril. Tampoco se quedan atrás el ethereum, que ya está por encima de los 4.000 euros y registra una subida del 450% este año; o el dogecoin, que se dispara un 9.000%.

En cuanto al perfil de estos nuevos residentes, se trata sobre todo de emprendedores del mundo digital, un público joven y atrevido. Según Patrick Mueller de la asesoría fiscal AbastGlobal-Andorra Solutions, el perfil de quienes solicitan la residencia en Andorra está cambiando progresivamente: “A principios de año tuvimos muchas solicitudes de youtubers, influencers y otros perfiles similares. Pero en el segundo trimestre estamos atendiendo sobre todo a inversores en criptomonedas y otros vehículos de inversión novedosos que buscan un refugio seguro para las ganancias obtenidas”.

Los inversores en criptomonedas que se han visto beneficiados por esta fiebre ahora se suman a los deportistas, youtubers y jubilados con grandes patrimonios que han elegido este pequeño país de los Pirineos como destino para sus finanzas.

¿Por qué es más beneficiosa la fiscalidad andorrana?

“Andorra ofrece un trato fiscal muy favorable de las ganancias del capital, que tributan a un tipo máximo del 10% frente al 19-26% de España y 30% “flat tax” para los inversores de Francia, lo que atrae especialmente a los nuevos inversores digitales de estos países”, explican desde la asesoría fiscal. En el Principado tampoco existe el impuesto sobre el patrimonio, otro factor muy relevante que ayuda a captar a los grandes patrimonios más tradicionales.

Además, en cuanto a otros impuestos, el IVA en España tiene una tributación del 21% de forma general y de entre el 4% y el 10% si está reducido. Mientras que en Andorra, el IGI, el impuesto que se asemeja al IVA en el Principado, es del 4,5%, siendo el más bajo de Europa.

En cuanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, más conocido como IRPF, en Andorra, las rentas que ganan anualmente más de 40.000 euros tributan un 10%. El tramo entre 24.000 euros y 40.000 tributa un 5% y, por debajo de dicha cantidad la retención es del 0%. En España también es progresivo, pero va del 19% hasta 12.450 euros de rentas hasta un 47% para las rentas que sobrepasen los 300.000 euros.

Regulación de las ‘criptos’: Andorra ofrece un trato más favorable

El Gobierno de Andorra está adaptando su marco regulatorio para incluir las criptomonedas, el blockchain y otras innovaciones digitales como uno de los pilares para su nuevo modelo económico de futuro. El proyecto, bautizado como “Horizonte 2023”, previsiblemente incluirá un tratamiento fiscal y regulatorio aún más favorable a estos activos para atraer inversores, explican desde la asesoría fiscal AbastGlobal-Andorra Solutions.

En España, el anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que está preparando el Gobierno obligará a comunicar todas las operaciones realizadas con criptomonedas. También habrá que declarar los activos de este tipo que se tengan en el extranjero con el modelo 720 de Hacienda. Por el momento, siguen el tratamiento normal de las ganancias y pérdidas patrimoniales y solo se pagan impuestos en el IRPF cuando se venden, por la diferencia entre el valor de venta y el valor de compra.

Por su parte, Francia no gravará las transacciones con criptomonedas, pero sí prevé repercutir el IVA a las compras realizadas con estas divisas y tasar las conversiones a dinero “real”. Estas iniciativas, que intentan aumentar la transparencia en las operaciones realizadas en un mercado aún poco regulado, generan un creciente recelo entre los inversores en criptomonedas.

¿Cómo puede obtener la residencia en Andorra un inversor en criptomonedas?

Pero irse a vivir a Andorra para beneficiarse de su sistema fiscal no está al alcance de todos los bolsillos. “La residencia no lucrativa o pasiva es la mejor solución para el perfil de inversor patrimonial. Una inversión de 350.000 euros en un activo andorrano como el inmobiliario o fondos de entidades bancarias andorranas, más una fianza de 50.000 euros, abren la puerta a ser residente pasivo en Andorra. La residencia se otorga tras depositar la fianza y acreditar tener un domicilio y un seguro privado en Andorra. Eso sí, aún no se aceptan las criptomonedas como inversión”, aclara Patrick Mueller de Andorra Solutions. Además, para poder fijar la residencia fiscal en Andorra hay que vivir allí más de 183 días al año.