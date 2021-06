Aldi contraataca a Lidl con este producto tecnológico

Que la “guerra” entre las dos grandes cadenas alemanas de supermercados es patente lo venimos notando desde hace algún tiempo. Aldi, con muchas menos tiendas físicas en España que Lidl, ha visto que la fiel clientela de su competidor apuesta cada vez más por productos que no tienen nada que ver con la alimentación, así que se han puesto manos a la obra y han decidido lanzar un órdago con todos sus productos que ellos llaman de bazar. Aunque desde luego no descuiden los productos de higiene o alimentación, puesto que Aldi es famoso por sus productos “veggies”, los cuales tienen auténticos adeptos en sus filas, ya que cada vez son más los alimentos que se unen a esta lista de productos que se pueden encontrar en las tiendas físicas de sus supermercados.

Si entre sus productos tecnológicos los auriculares wireless han arrasado cada vez que se han puesto a la venta, esta semana nos han traído otra novedad a un precio de escándalo como viene siendo habitual por parte de la cadena alemana. Aldi ha puesto a la venta un altavoz outdoor con acabado de silicona que hará las delicias de aquellos que les gusta escuchar música hasta en la ducha.

Altavoz outdoor

Altavoz outdoor de venta en Aldi

El altavoz portátil de Aldi se puede utilizar con conexión bluetooth 5.0 y la autonomía que posee es de aprox. 4 horas. Además este altavoz es resistente al agua, lo que hace que lo puedas usar tanto en la ducha como en exteriores sin importar que se moje. Puedes llevarte el altavoz a la piscina, a la playa o para ir a montar en bicicleta, cada vez son más las personas que les gusta escuchar música allá donde vayan y que optan por este tipo de altavoces que se pueden conectar al smartphone a través de bluetooth.

El altavoz portátil que vende Aldi tiene un diseño clásico y funcional, es redondo con grandes botones para poder manejarlo y de aspecto minimalista. Puede ser un gran regalo de cara a las próximas vacaciones tanto para jóvenes como para adultos.

Y lo mejor de este altavoz de la marca Icon que vende Aldi, es cómo no el precio. Por solo 19,99 euros podrás llevártelo a casa y disfrutar de la música que tienes en tu teléfono móvil en cualquier sitio y a cualquier hora. Estamos seguros que este altavoz inalámbrico no durará mucho en los centros físicos del supermercado, así que si es de los que fue a buscarlo y no lo encontró, deberá esperar a que Aldi vuelva a lanzarlo de nuevo puesto que el supermercado alemán no tiene venta directa en su página web.