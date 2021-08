Quitar ahorros para bajar la deuda

Opinión

Seguimos escribiendo sobre la pandemia, y parece que, a partir de septiembre, vamos a tener que hablar aún más del tema. Lejos de remitir, habrá otra ola por cepas que van a hacer necesaria una tercera dosis de vacunas, dado que, al parecer, no cubren todo el espectro de propagación del virus. La ansiada recuperación, en medio este escenario, no va a ser posible por mucho que Europa nos inunde de millones. Con variantes que eluden las vacunas, habrá más contagios, más restricciones, toques de queda, confinamiento por áreas, pasaporte-covid contra no vacunados, y todo lo que ya conocemos. O sea, la nueva normalidad. Que nadie se engañe, no vamos a volver a la antigua normalidad. La Inglaterra de Johnson vive una situación de caos en supermercados por falta de suministros debido a lo que ahora llaman la pingdemia: el exceso de personas en cuarentena por haber estado en contacto con contagiados hace que haya escasez de transportistas, vendedores, etc. UK es líder mundial en vacunación, con Israel y Chile. Ninguno de los tres logra zafarse del patógeno. De manera que no sería de extrañar que Sánchez proclamara un nuevo Estado de Alarma en otoño, que ya no sería tal por ser inconstitucional. Tendría que recurrir a la nueva Ley de Seguridad Nacional, que permitirá movilizar a la población civil y expropiar sus bienes.

Dice el FMI en uno de sus documentos que se avecina una crisis de deuda pública atroz, y que una de las medidas para aminorarla sería confiscar el 10% del ahorro familiar. El FMI nunca va de farol.