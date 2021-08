Seis de cada diez españoles cree que recibe del Estado menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones

Los españoles mantienen su preocupación sobre las prestaciones y los servicios que revierten de la Administración sobre la ciudadanía. Y así se ha puesto de manifiesto en el estudio anual ‘Opinión pública y política fiscal’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Entre sus conclusiones está que un 61% de los españoles cree que recibe menos de la Administración de lo que paga en impuestos y cotizaciones, un 30,2% cree que recibe más o menos lo que paga y solamente un 5,5% cree que recibe más de la Administración de lo que paga. Además, el 77,2% de los contribuyentes considera que los impuestos no se cobran de manera justa, que no pagan más quienes más tienen. Solo el 15,5 % de los encuestados sí que opina que los impuestos se cobran con justicia, aunque a la hora de pagar el 49,2 % cree que los españoles son poco conscientes y responsables.

El informe anual, que supone la edición número 37, resalta que el 89,9 % de los contribuyentes cree que existe mucho o bastante fraude fiscal, frente al 5,8% que considera que existe poco o muy poco. Además, más del 90% cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. La encuesta también indica que el 52,4 % de los contribuyentes considera que la sociedad se beneficia poco de lo que se paga a las Administraciones Públicas, mientras solo el 29,9 % cree que la sociedad se beneficia bastante. Casi la mitad de los encuestados cree que paga muchos impuestos en España, mientras que un 40,2% ve regular lo que paga de impuestos y casi un 10% piensa que es poco.

En sus respuestas, un 81,4% de los encuestados señaló que los impuestos no se cobran con justicia y que no pagan quienes más tienen; un 46,2% considera que los españoles pagan mucho en impuestos, y un 58,6% sostiene que, teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga en impuestos y cotizaciones. Un 84,1% contestó que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para explicar el destino de los impuestos, frente a un 11,1% que respaldó el trabajo realizado por los poderes públicos al respecto.

Por otro lado, un 17,2% de los españoles considera muy o bastante probable que Hacienda realice una revisión de su declaración de la renta del 2020; un 79,6% de los españoles afirma haber realizado la declaración de la renta de este curso y, por el contrario, un 15,5% indica no haber tenido obligación de hacerla. Tan solo un 4,7% respondió que no había realizado la declaración sin precisar si había o no obligación. Cuestionados por la probabilidad de sufrir una revisión de la declaración de la renta, un 17,3% de los españoles considera que es muy o bastante probable que puedan sufrir dicha revisión. En cambio, un 38,6% consideran poco probable y un 33,6% nada probable que esto ocurra.

Sobre el resultado de la declaración, uno de cada tres españoles -34,6%- que la realizaron indican que les salió a pagar y, por tanto, han abonado a Hacienda la cantidad correspondiente, mientras que un 58,7% de los encuestados han afirmado que les salió a devolver. Un 5,3% afirman, en cambio, que no les salió ni a pagar ni a devolver. Respecto a qué casilla marcaron para destinar parte de sus impuestos, un tercio (33,6%) tachó la casilla de fines sociales, mientras que un 11,4% hizo lo propio con la casilla de la Iglesia. Hasta un 18,8% afirmó haber señalado ambas casillas, mientras que algo más de uno de cada cuatro españoles -26,4%- reveló no haber marcado ninguna.

Pese a una percepción generalizada del fraude, los encuestados creen que la gran parte de personas que conoce declara realmente todos sus ingresos al hacer la declaración de la renta (un 75,9% respondió que toda, casi toda o bastante), frente a un 16,6% que cree que poca gente, o directamente ninguna, cumple con sus obligaciones. Ante la pregunta de si se considera consciente y responsable a la hora de pagar impuestos, casi un 92,7% se ve a sí mismo bastante o muy consciente y responsable. La misma pregunta, pero referida al conjunto de los españoles, deja como resultado que un 62,9% cree que son poco o nada conscientes y responsables, frente a un 33% que cree lo contrario.

Preguntados por su tolerancia ante distintos tipos de fraude, un 96,4% rechaza recibir una prestación social a la que no se tiene derecho; un 94% considera poco o nada tolerante que una gran empresa eluda o evite pagar el Impuesto de Sociedades; y un 88,4% que una pequeña empresa eluda o evite pagar Sociedades.

Menos rechazo, aunque mayoritario igualmente, recibe montar una empresa que opere solo en Internet para pagar menos impuestos (62,9%), pagar sin factura una reparación doméstica para evitar abonar el IVA (75,9%), ser autónomo y no cobrar el IVA (80,2%), y ser autónomo y deducirse gastos personales como gastos de empresa que no corresponden (86,4%).

Los encuestados también señalaron como principales efectos del fraude fiscal la creación de injusticias (34%), la disminución de recursos para financiar servicios públicos y prestaciones (27,4%) y desmotiva a aquellos que son cumplidores (18,1%). Además, constatan un aumento de la presión fiscal de los que pagan correctamente (13,7%). Solo un 1,1% respondió que el fraude fiscal no tiene efectos realmente importantes.

Asimismo, un 88,1% afirmó estar de acuerdo con que “engañar a Hacienda es engañar al resto de los ciudadanos”, un 68,2% comparte que “si la gente no engaña más es por miedo a una revisión” y un 50,5% apuntó que “casi todo el mundo engaña algo al pagar sus impuestos y que la Administración cuenta con ello”. También destaca que el 91,5% censuró que la frase que decía que “en realidad no está mal ocultar parte de la renta, porque eso no perjudica a nadie”.

Respecto a la frase que mejor refleja su opinión sobre los impuestos, la elección preferida de los encuestados es que “son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos” (59,2%), por delante de un 23,2% que cree que “son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué” y un 13,% que los encuadran como “un medio para redistribuir mejor la riqueza en la sociedad”.

Respecto a la financiación de los servicios públicos, las personas encuestadas señalan la investigación en ciencia, sanidad, ayuda a personas dependientes y vivienda como servicios a los que se dedican muy pocos recursos. Más del 60% de encuestadas considera que se le dedican muy pocos recursos. Entre los servicios a los que se dedican demasiados recursos, únicamente Defensa superó el 10% de personas: un 30,4% criticó que se dedican a la misma demasiados recursos. En sus respuestas, las personas encuestadas creen mayoritariamente que el sistema fiscal debe apoyarse en impuestos directos, según la renta o la riqueza de personas y empresas (un 65,2%) frente a impuestos indirectos que afectan a todos por igual (20,9%).

El estudio se ha realizado sobre la base de 2.849 entrevistas realizadas entre el 21 y el 29 de julio de 2021 a personas mayores de 18 años de 1.007 municipios y 50 provincias. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador.