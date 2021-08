Venezuela paraliza los vuelos de Plus Ultra por volar sin permiso a Caracas y deja atrapados a cientos de pasajeros en Barajas

A Plus Ultra le crecen los enanos. Mientras la aerolínea se encuentra envuelta en un proceso judicial para poder recibir la segunda parte del rescate del Gobierno español (34 millones de euros de un total de 53 millones), ahora se enfrenta a posibles sanciones por parte de Venezuela. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) del país americano anunció este sábado 1 de agosto el inicio de una investigación contra Plus Ultra que puede derivar en sanciones por la venta de billetes para volar entre Madrid y Caracas, una ruta actualmente no autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro a causa de la pandemia.

“A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, se informa al público en general que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica”, recoge el comunicado del INAC. Las únicas rutas aéreas autorizadas por el momento son las que unen Venezuela con Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia. No obstante, los pasajeros se toparon con la noticia por sorpresa.

Caos en Barajas

En concreto, decenas de afectados se quedaron varados el pasado sábado en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por la cancelación de un vuelo entre la capital venezolana y la capital española. Tal y como declara Héctor Liendo, uno de los pasajeros afectados, en vídeos subidos a su cuenta de Tik Tok, la aerolínea también suspendió el vuelo en la misma ruta del pasado jueves 29 de julio. Entonces, la compañía justificó la situación «por el cierre del espacio aéreo en Venezuela». Sin embargo, volvieron a convocarle a él y a otros muchos pasajeros para tomar un vuelo este sábado 1 de agosto que finalmente tampoco despegó.

La web de Plus Ultra no ofrece vuelos hasta el 21 de agosto y aclara que “vuelos con origen o destino Caracas sujetos a aprobación gubernamental”. Sin embargo, tal como publica el diario “Vozpópuli”, la aerolínea lleva operando en Venezuela desde el pasado 24 de marzo, apenas dos semanas después de que se aprobara su rescate millonario por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI en el marco del mecanismo de rescate a empresas estratégicas gestionado por este organismo.

Mientras Plus Ultra iba recuperando su operativa con Venezuela otras aerolíneas como Iberia o Air Europa seguían sin operar entre Madrid y Caracas, a la espera de que las autoridades venezolanas les permitieran volar, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro cerró las fronteras aéreas y terrestres el pasado 15 de marzo, tal y como informó “Vozpópuli”. Cuando Plus Ultra recuperó esta ruta en marzo, lo hizo a través de “vuelos de repatriación”, aunque los comercializaba en su página web y cualquier cliente podía comprarlos. Ahora, para cumplir las restricciones impuestas por Venezuela a los vuelos procedentes de España, la aerolínea sólo podrá realizar “vuelos humanitarios” y/o “especiales” para desplazar a venezolanos o pasajeros con doble nacionalidad, que son los únicos autorizados.

Aunque el supuesto incumplimiento de la normativa se llevaría produciendo desde hace varias semanas, la investigación por parte de Venezuela ha sido anunciada hace apenas unos días, coincidiendo con la paralización de la segunda parte del rescate por parte de la justicia española. “Vozpópuli” recuerda que, antes de fundar Plus Ultra, sus creadores estuvieron involucrados en la quiebra de la española Air Madrid. Además, el máximo responsable de las finanzas de Plus Ultra, Alejandro Delgado, presidió Santa Bárbara Airlines (SBA), una aerolínea venezolana que también quebró en 2018 por problemas de solvencia.

Quejas de los clientes afectados

La investigación anunciada ahora por Venezuela puede “generar responsabilidades administrativas, civiles y penales”. Los viajeros afectados protestaron frente al puesto de la aerolínea en el aeropuerto de Madrid-Barajas y acusaron de ladrona a la aerolínea por vender billetes para vuelos que no podrán realizar. Héctor Liendo, el pasajero afectado que está haciendo un seguimiento de lo ocurrido en su cuenta de Tik Tok, denuncia “que nadie se hace responsable de la situación. Nadie habla con nosotros. Yo compré un boleto de avión y me tiene que respaldar alguien”. Pese a tener otro vuelo programado para este 5 de agosto con destino Caracas, Liendo confirma que este ha sido también cancelado. Además de quedarse atrapados en España, este afectado denuncia el coste que están ocasionando las constantes cancelaciones a los pasajeros, que pierden los PCR cada vez que se les cita para un nuevo vuelo que finalmente no sale de España.

Por el momento, la única información que se conoce al respecto es la que aparece en la propia web de la compañía en el apartado “Estatus vuelos/coronavirus/bonos”: “Si usted ha tenido alguna cancelación en los vuelos del 29/07/2021 y 31/07/2021, en las próximas horas nuestro servicio de atención telefónica se pondrá en contacto con usted para ofrecerle información detallada y actualizada”. “Plus Ultra Líneas Aéreas está trabajando de la mano de las autoridades venezolanas para llegar a la solución adecuada para las próximas operaciones, con el objetivo común de garantizar la protección de los pasajeros y seguir brindando soluciones a las necesidades de transporte aéreo entre ambos países, con la mayor garantía de bioseguridad”, añade la aerolínea.