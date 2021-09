La UE declara ilegal la ayuda de 900 millones de euros de Roma a Alitalia

La Comisión Europea (CE) declaró este viernes ayuda ilegal dos préstamos de 900 millones de euros que Italia concedió a la aerolínea Alitalia en 2017 y exigió a Roma que recupere el dinero, más los intereses, de la compañía.

“Dio a la empresa una ventaja injusta sobre sus competidores, en violación de las normas sobre ayudas estatales de la UE”, declaró en un comunicado la vicepresidenta de la CE y responsable de Competencia, Margrethe Vestager. Italia debe ahora recuperar el préstamo más los intereses de Alitalia “para restablecer la igualdad de condiciones dentro de la industria de la aviación europea”, dijo la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, Margrethe Vestager, en un comunicado.

Alitalia ha tenido problemas financieros desde 2008. La aerolínea necesitaba fondos desesperadamente en 2017, pero había perdido su acceso a los mercados crediticios debido a sus problemas. Para mantenerla a flote, intervino el gobierno italiano, otorgando dos préstamos de 600 millones y 300 millones de euros. Al mismo tiempo, la compañía aérea entró proceso de quiebra. Al año siguiente, la Comisión Europea, que controla las leyes de competencia en los 27 países miembros de la UE, abrió una investigación sobre los préstamos gubernamentales.

Tras esta investigación en profundidad, se ha concluido que la ayuda era ilegal. Margrethe Vestager dijo que los préstamos no podían considerarse ayuda de rescate según las reglas para empresas en crisis porque no se reembolsaron en seis meses y porque no se había acordado ningún plan de reestructuración para que la aerolínea dejara atrás los números rojos.

El Ministerio de Economía de Italia anunció en julio que una nueva aerolínea llamada ITA (Italia Trasporto Aereo o Italy Air Transport) reemplazaría a Alitalia desde el 15 de octubre. Se espera que los últimos vuelos de Alitalia operen hasta entonces. En este sentido, la Comisión Europea también avisó este viernes de que ITA no sería considerado el sucesor económico de Alitalia y que las inyecciones de capital por un total de 1.350 millones de euros (1.600 millones de dólares) en la nueva empresa están en línea con las condiciones del mercado y, como tal, no se consideran ayudas estatales ilegales.