Estos son los aparatos más económicos para calentar su casa si no tiene calefacción instalada

El frío ha llegado y los sistemas de calefacción de todas las viviendas están funcionando a pleno rendimiento. No obstante, algunos hogares no cuentan con calefacción central o radiadores y se ven obligados a recurrir a aparatos independientes para no pasar frío dentro de casa. El coste de instalar un sistema fijo de calefacción es elevado y si vive de alquiler es probable que no le permitan hacer una obra de tal calibre. El precio de la energía también es otro frente a tener en cuenta a la hora de calentar su vivienda. Para todos esos casos, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recopilado las diferentes tecnologías disponibles para caldear su hogar sin hacer obras y sin gastar demasiado.

¿Cuál es la mejor opción? Para hacer la elección más sencilla, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha calculado cuánto gastan en una hora para calentar un metro cuadrado los aparatos de calefacción más comúnmente utilizados:

Bomba de calor (el típico aparato split de aire acondicionado),

estufa de butano (con gran capacidad para calentar estancias, pero contaminante y peligrosa),

estufa de parafina (adecuada para grandes estancias ventiladas, pero muy contaminante),

radiador de aceite (lento de calentar y difícil de mover de una estancia a otra),

estufa halógena (a partir de unos metros de distancia pierde mucha eficacia),

calefactor (pequeño, ligero y calienta rápido, pero consume mucho) y

convectores eléctricos (más grandes y menos portables que los calefactores).

La superficie que debe calentar, el coste inicial máximo que puede asumir y cuánto está dispuesto a gastar mensualmente son factores a tener en cuenta a la hora de escoger la opción que mejor se ajuste a sus necesidades. OCU recoge en una tabla todos estos aparatos junto al gasto que generan por hora de uso y por metro cuadrado, su potencia y su precio de compra.

Clasificación de aparatos de calefacción de la OCU FOTO: OCU

¿Cuál es más eficiente?

“El sistema más eficiente es una bomba de calor, es decir, un aparato de aire acondicionado que tenga función calor, pero es cierto que requiere instalación para poder poner la unidad en el exterior y su precio de compra es el más alto”, explica la OCU. Por tanto, solo es recomendable si va a permanecer durante bastante tiempo en la misma vivienda. “Los siguientes sistemas más económicos para calentar su casa son las estufas de butano y propano y las de parafina. Las estufas halógenas salen baratas, pero su alcance es muy limitado”, añade la Organización.

Bomba de calor

La mayoría de los modelos de aire acondicionado actuales son bombas de calor reversibles que, igual que pueden refrigerar, sirven para funcionar como calefacción. Por lo tanto, si tiene instalado un aparato de aire acondicionado es probable que ya tenga una bomba de calor en casa. “Las bombas de calor consumen electricidad, pero son mucho más eficientes que las estufas o calefactores, consiguiendo un rendimiento hasta cuatro veces mayor que esas soluciones”, explica la OCU. Los dos grandes inconvenientes son que necesitan instalación y que son caras, alrededor de 700 euros más su instalación (unos 280 euros más), por lo que esta opción solo es recomendable si la casa es de su propiedad o va a vivir en ella durante una larga temporada.

Estufas halógenas

Las estufas halógenas son la segunda alternativa que menos gasta por hora de uso después de las bombas de calor. Su coste de compra es mucho más reducido, apena 35 euros, pero a partir de unos metros de distancia pierden mucha eficacia, por lo que no son aptas para calentar grandes estancias.

Estufas de butano o propano

En tercer lugar y con un coste de compra y un gasto por hora de uso intermedio, se encuentran las tradicionales estufas de butano o propano. Estas estufas funcionan quemando gas como combustible y calentando el aire a su alrededor. No consumen electricidad. Son muy potentes, pueden calentar habitaciones grandes con facilidad. Su principal inconveniente es que emiten CO2 y otros contaminantes, como anhídrido carbónico, por lo que solo deben utilizarse en estancias bien ventiladas. Aunque suelen tener sistemas de seguridad que hacen que la estufa se apague si la concentración de CO2 es demasiado alta, siguen siendo más peligrosas que las soluciones eléctricas.