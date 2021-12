Aldi tiene un producto especial para los amantes de lo vintage

Dadas las fechas en las que estamos todos nos volvemos locos para acertar con el regalo de Navidad apropiado, que no sea el más típico, que no nos gastemos mucho dinero sobre todo si somos muchos en casa o que sea algo especial. Aldi desde hace más de un mes nos sorprende con productos y utensilios que pueden hacernos quedar muy bien con familiares y amigos estas Navidades, y sobre todo a un precio muy competitivo. En su sección de bazar podemos encontrar desde juguetes de madera y artesanos, utensilios para poder desarrollar nuestros hobbies, o incluso electrodomésticos para aquel que no solo vive de la Navidad.

Además en sus productos de alimentación también podemos encontrar multitud de productos gourmet de cara a estas fechas tan señaladas que nos sacarán de más de un apuro y con los que podremos montar una cena de Nochebuena o una comida de Navidad digna de un gran chef.

Si entre todas las ideas que tiene para regalar este año cree que la música es el hobby preferido de aquella persona especial, esté atento al catálogo del supermercado germano porque tiene un producto con el cual podrá usted quedar como el mejor Rey Mago posible.

Tocadiscos de maleta, un revival en toda regla

Uno de los productos que ha causado furor entre los amantes de la música y de los productos vintage, es el tocadiscos de maleta. Un elemento que se ha puesto muy de moda entre aquellos a los que les gusta la estética vintage y retro.

A día de hoy , los tocadiscos de maleta son una mezcla de modernidad y nostalgia. Tienen diseños bonitos y funcionales, los cuales están literalmente metidos en una maleta. Normalmente llevan los altavoces incorporados y los amantes de los productos retro han hecho de ellos un regalo muy original.

Tocadiscos de maleta FOTO: Aldi

Este tocadiscos de maleta que tiene a la venta Aldi en sus tiendas físicas puede transferir vinilos a un dispositivo USB o tarjeta de memoria en segundos, así ya no se podrá quejar de que sus vinilos más preciados se estropean por el uso, podrá pasarlos a un USB y seguir escuchándolos con la mejor calidad actual. La maleta tocadiscos es portátil , ligera y fácil de guardar. Tiene además un conector para auriculares 3.5 mm y un puerto AUX. Además este tocadiscos con forma de maleta como normalmente los demás que se venden en el mercado, tiene dos altavoces estéreo integrados de 0,8 W RMS.

El precio de este producto que además de bonito y original, tiene un toque emotivo para algunos es de 49,99 euros, y ya se encuentra disponible en todas las tiendas de Aldi. Por otro lado está disponible en 4 modelos entre los que podrá elegir según sus gustos: negro, azul claro, tela gris o blanco.

Seguro que ya está pensando en esa persona a la que podrá hacerle mucha ilusión un dispositivo como este, o a lo mejor ha decidido que es un buen regalo para uno mismo, que nunca está de más autoregalarse.