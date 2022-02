Declaración de la Renta 2021: ¿se pagan más impuestos por tener dos pagadores?

Si este año ha tenido dos pagadores, es probable que esté preocupado por si Hacienda le hace pagar más impuestos que en ocasiones anteriores. Este es uno de los mitos más extendidos de la declaración de la Renta y como cualquier mito, tiene más de ficción que de realidad. Ante cualquier duda, la respuesta es no, no se paga más IRPF por tener dos pagadores. Otra cosa es que uno de ellos, o ambos, no esté reteniendo bien, explica Bankinter. En su blog, la entidad financiera advierte que los problemas surgen porque es común que el segundo pagador retenga menos de lo correspondiente y después hay que compensarlo en la declaración de la Renta.

Situaciones en las que se pueden tener dos pagadores

Las situaciones por las que se llegan a tener dos pagadores en un mismo año fiscal pueden ser diversas. Entre otras, puede deberse a: un cambio de empleo, que provoque que durante una parte del año se trabaje en una empresa y el resto, en otra; simultanear un trabajo con otros empleos y colaboraciones; o estar en paro y posteriormente trabajar en una empresa (o viceversa).

¿Debe hacer la declaración de la Renta por tener dos pagadores?

Tener dos pagadores no es sinónimo de tener que hacer la declaración de la Renta, pero es cierto que las probabilidades aumentan, ya que en este supuesto el límite para estar exento de declarar se reduce considerablemente. En concreto, los contribuyentes que ganen menos de 22.000 euros anuales de rentas del trabajo procedentes de un solo pagador no están obligados a presentar la declaración de la Renta. Pero ese límite para estar exento de declarar se reduce a 14.000 euros cuando las cantidades procedentes del segundo y restantes pagadores sea superior a 1.500 euros anuales. Esta regla provoca que en numerosos casos con dos pagadores haya la obligación de hacer la Declaración de la Renta.

¿Por qué suele salir a pagar cuando se tienen dos pagadores?

“Cuando se tienen dos pagadores es más frecuente que la declaración salga a pagar. El motivo suele ser que el segundo pagador realiza las retenciones como si fuera el único pagador del año, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de otros pagadores, y por lo tanto, aplica un porcentaje de retención menor”, explica Bankinter. El pago final por el IRPF y todos los demás indicadores tributarios (base imponible, deducciones, etc.) serán los mismos si tiene uno, dos o más pagadores, lo que ocurre es que Hacienda tiene que cotejar que esas retenciones se han hecho correctamente y en caso negativo, el defecto de retenciones se ingresa a través de la declaración de IRPF. Una solución bastante efectiva para no tener problemas en la declaración es pedir voluntariamente a los segundos y posteriores pagadores que ajusten el IRPF hasta el nivel adecuado.

Ejemplo de dos trabajadores con uno y dos pagadores

Bankinter pone dos ejemplos que ilustran el problema. Por un lado, un trabajador que haya trabajado para una sola empresa por un salario bruto de 32.000 euros, habrá pagado un IRPF de 17% y al hacer la declaración de la Renta si tiene todo cuadrado, ni le sale a pagar ni a devolver por este motivo. Sin embargo, si otro trabajador ha trabajado seis meses para dos empresas, con un salario bruto anual también de 32.000 euros, la primera empresa le retendría el 17% de 16.000 euros, pero la segunda estimaría que solo le va a pagar un sueldo bruto de 16.000 euros en lo que resta de año y le retendría un 9%. El resultado es que al hacer la declaración de la Renta le saldría que tiene que pagar el 8% restante de los 16.000 euros (es decir, 1.280 euros).