Orange también toma posiciones para posibles operaciones de consolidación en España

Los tambores de consolidación del sector de las telecomunicaciones suenan cada vez con más fuerza en España. Y esta vez, a diferencia de lo que ocurrió hace un año, parece que van en serio. El presidente ejecutivo de Orange, Stéphane Richard, ha asegurado que la compañía se encuentra “trabajando activamente” para ser parte de la consolidación del mercado de las telecomunicaciones en España. “Estamos en un nuevo ciclo de consolidación de mercado (...) Estamos muy preparados para ir a Bruselas con proyectos de consolidación”, ha destacado el directivo, que considera que la recepción de los proyectos de la Comisión Europea estará abierta a la consolidación debido a los cambios en el mercado. Richard ha subrayado que el objetivo de la firma es “ser parte” de estos proyectos, pero considera que “todo es posible”.

Las palabras de Richard llegan apenas dos semanas después de que Vodafone España dejara también abierta la puerta a una posible fusión con MásMóvil. Al ser preguntado sobre esta eventual concentración, su consejero delegado, Nick Read, aseguró que la compañía “no descarta ninguna opción”. Al respecto de esta posible fusión entre Vodafone y MásMóvil, Richard ha asegurado que tampoco sería lo peor si se diera una operación de este tipo en el mercado español sin su participación. El directivo de Orange, ampliando el foco al sector, ha asegurado que cuando se reduce el número de compañías en el mercado todos se benefician, y ha recordado que después de las compras de Ono y Jazztel por Vodafone y la propia Orange, estas dos compañías y Telefónica tuvieron mejores retornos.

Una visión que comparte también su consejero delegado en España, Jean-François Fallacher. En una rueda de prensa para comunicar los resultados de la compañía en nuestro país, Fallacher, ha dicho que, en términos generales, consideran positivo cualquier movimiento de consolidación en España porque, en línea con lo dicho por Richard, permite crear “compañías más fuertes” y con más valor. Sobre todo, en un mercado como el español, que como ha recordado una vez más, tiene la singularidad de contar con un número de operadores muy elevado y es muy competitivo.

La compañía asegura que hacen falta operadoras más fuertes para invertir

Aunque Fallacher no ha querido entrar en nombres propios de posibles operaciones -algunas informaciones apuntan a que Orange también estaría interesada en fusionarse con MásMóvil-, sí que considera que cualquier movimiento de consolidación que implique a Telefónica tendría muy difícil su aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de Bruselas.

Sean cuales sean los actores implicados, Fallacher considera que la consolidación no sólo en España sino en toda Europa es necesaria porque “el sector no es sostenible dado que hay un número de operadores muy elevado para la dimensión del mercado”. Además, ha vuelto a poner encima de la mesa la circunstancia de que muchas compañías OTT -”over the top”, plataformas como las de televisión que emiten contenido a través de internet si necesidad de recurrir a operadores tradicionales de difusión- se benefician de sus redes para su funcionamiento sin pagar nada a las operadoras. Eso, ha incidido, hace necesaria una consolidación para que las compañías sean más fuertes y tengan más recursos con los que poder seguir invirtiendo.

Resultados

Orange España facturó 4.720 millones de euros en 2021, lo que supone un 4,7% menos que en el anterior ejercicio, según sus resultados anuales publicados este jueves. El beneficio bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de la compañía en el país se ha desplomado a su vez un 12,7%, hasta los 1.251 millones de euros, debido al reposicionamiento de las ofertas por la tendencia del mercado al “low cost”. La hipercompetitividad del mercado español ya llevó a la compañía a aprobar en julio un deterioro del fondo de comercio de 3.702 millones de euros que lastra el resultado operativo del grupo.

Orange ha señalado, no obstante, que este último cuatrimestre ha sido de estabilización comercial en España, donde los resultados y la caída de ingresos han mejorado los de trimestres anteriores.