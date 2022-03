Esta es la forma de conseguir una hipoteca sin aval bancario

A pesar de que la situación económica actual del país esté teniendo graves consecuencias directas en una inflación desbocada y unos precios de la electricidad que baten récord tras récord, el mercado inmobiliario parece ajeno a esta problemática, ya que se encuentra mejor que hace mucho tiempo.

Tanto es así, que las hipotecas firmadas cierran 2021 con su cifra más alta desde el año 2010, a pesar de que esta sigue muy alejada de los niveles registrados durante el “boom” inmobiliario de la primera década del siglo.

No obstante, la concesión de nuevas hipotecas por parte de las entidades financieras no siempre es una tarea sencilla y los bancos han endurecido este proceso, ya que el ratio de morosidad es elevado y en muchas ocasiones las personas no son capaces de devolver los créditos que han solicitado.

En este sentido, para evitar esta situación, muchos bancos exigen un avalista para formalizar la operación, es decir, una tercera persona que se comprometa a hacer frente a la deuda del titular en caso de impago. Esta figura será necesaria cuando el titular no sea lo suficientemente solvente o no ofrezca las suficientes garantías de qué podrá hacer frente al pago de esta deuda contraída tras la firma de la hipoteca.

Estos son los requisitos para conseguir una hipoteca sin aval

La forma de que la entidad financiera ofrezca esta posibilidad es si el cliente asegura que es suficientemente seguro y solvente como para no necesitar contar con el aval en cuestión, y entre los factores más importantes, se encuentran los siguientes: