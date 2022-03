Cómo obtener el número de referencia para acceder al borrador de la Renta 2021

A través de la casilla 505 de la declaración de Renta de 2020, DNI/NIE y su fecha de validez, expedición o número de soporte. El dato de la casilla 505 corresponde con la “Base liquidable general sometida a gravamen” y no con otra cantidad ni con el resultado de la declaración. Esta casilla se puede consultar en la copia de la declaración o borrador del año pasado, en el “Documento ingreso o devolución”. Y para consignar correctamente el importe, no introduzca ningún signo en el número entero y separe los decimales por una coma. Si el contribuyente no hubiera presentado declaración de Renta en 2020 o el resultado de la casilla 505 hubiera sido igual a cero, deberá disponer del número IBAN de una cuenta bancaria en la que figure como titular. En ese caso, la Agencia Tributaria solicitará las últimas cinco posiciones del IBAN de una cuenta bancaria de la que le conste que fue titular en 2021.