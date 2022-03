Estos son los modelos de IRPF que debe conocer para hacer la declaración de la Renta

Cientos de miles de contribuyentes se están preparando para su cita anual con la Agencia Tributaria, ya que la semana que viene, el próximo día 6 de abril, dará comienzo la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio de 2021 en la que deberán presentar sus declaraciones del IRPF y Patrimonio.

A la hora de realizar estas declaraciones, los contribuyentes pueden encontrarse con diferentes modelos del IRPF que deben tenerse en cuenta y saber el significado de ellos, sobre todo de los más importantes.

El modelo D-100, más conocido como 100, es aquel documento obligatorio para presentar la declaración de la Renta, que permite a los contribuyentes hacer la devolución o ingreso del IRPF respecto a los rendimientos económicos durante todo el año. A través de este se confirma el borrador mediante Renta Web o de manera presencial en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria.

No obstante, no todo el mundo está obligado a realizarla, por tanto, el contribuyente deberá prestar especial atención al importe mínimo necesario para hacer la declaración, al número de pagadores y a la procedencia de sus rendimientos para saber si superan o no los límites marcados por la ley.

Modelos relacionados con las deducciones

A la hora de hacer la declaración de la Renta, los contribuyentes deben destinar un tiempo prudente para su elaboración, ya que con las prisas podrían pasar por alto algunas deducciones fiscales, sin sacar el máximo provecho a las mismas y pagando más de lo que correspondería.

En este sentido, el contribuyente deberá revisar el modelo 140 que hace referencia a la solicitud del abono anticipado de la deducción por maternidad; y el modelo 143 de la deducción de familia numerosa.

Modelo 140 : En este documento se solicita el abono anticipado de la deducción de maternidad del IRPF en el que el beneficiario recibe 100 euros mensuales en su cuenta bancaria, en lugar de 1200 euros de una vez a través de la cuota diferencial de su declaración de la renta. La presentación de este modelo es opcional, ya que lo único que cambia es la forma de recibir dicha deducción.

Modelo 143 : Este, al igual que el anterior es opcional y este sirve no sólo en el caso de abono anticipado de la deducción por familia numerosa, sino también de ascendientes o descendientes a cargo con discapacidad que contempla el IRPF.

Modelos para presentar las retenciones

Modelo 111 : En este modelo los contribuyentes declaran e ingresan las retenciones trimestrales sobre rendimientos de actividades económicas , así como los ingresos procedentes de la propiedad intelectual e industrial o incluso los premios por la participación en juegos, concursos o rifas, entre otros. Asimismo, aquellas empresas que tengan trabajadores en nómina o profesionales con facturas con retención al IRPF deben rellenar dicho modelo

Modelo 115 : En el caso de que el contribuyente tenga una propiedad urbana en alquiler, esta persona deberá presentar este modelo, aunque su modelo complementario es el anual 180 , el cual resume todos los modelos 115 del ejercicio.

Modelos 130 y 131 : Estos modelos de estimación directa o de módulos son método de estimación directa deberán presentar el modelo 130, mientras que los que tributen por el sistema de estimación objetiva deberán presentar el modelo 131. : Estos modelos de estimación directa o de módulos son utilizados por los trabajadores por cuenta propia para la autoliquidación del IRPF presentada de forma trimestral, por lo que hacen referencia a lo que ya se ha pagado de manera anticipada en estos meses, que suele ser en torno al 20%. Los autónomos que tributen por eldeberán presentar el modelo 130, mientras que los que tributen por eldeberán presentar el modelo 131.

Otros modelos a tener en cuenta

Además de los mencionados previamente, hay otros modelos del IRPF que pueden resultar relevantes para algunos contribuyentes, por lo que se deben de tener en cuenta tanto el 102 como el 145.