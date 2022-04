Primark seguirá la estela de Inditex y subirá precios

Inditex no será la única cadena textil que va a subir los precios por las presiones inflacionistas. George Watson, consejero delegado de Associated British Foods, grupo al que pertenece Primark, ha reconocido hoy que “las presiones inflacionarias son tales que no podemos compensarlas todas con ahorros de costes, por lo que Primark implementará aumentos de precios selectivos en algunas de las existencias de otoño/invierno”. Pese a todo, la compañía ha asegurado que está comprometida “para asegurar nuestro liderazgo en precios y en asequibilidad, especialmente en este entorno de mayor incertidumbre económica”.

El movimiento de la cadena “low cost” británica será muy similar al anunciado en marzo por el líder mundial del sector. Inditex comunicó entonces durante su presentación de resultados que no haría subidas masivas de precios pero sí “ajustes selectivos” en productos seleccionados para adaptarse a un contexto de inflación que esperan sea temporal. La crisis de la cadena de suministros, el encarecimiento de las materias primas y de los combustibles han llevado a Inditex a tomar esta medida para “proteger” sus márgenes. “La política de la compañía ha sido la estabilidad de precios y la mantenemos. Cuestión distinta es que en aquellos mercados donde haya inflación o deflación realicemos ajustes selectivos para proteger nuestros márgenes”, explicó entonces su consejero delegado, Óscar García Maceiras.

Vuelta a valores prepandemia

Primark registró un beneficio operativo ajustado de 414 millones de libras esterlinas (491 millones de euros) en los seis primeros meses de su año fiscal (octubre-marzo), lo que supone multiplicar casi por diez el resultado de 43 millones de libras anotado por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio anterior e incluso superar en un 29% las ganancias de 321 millones de libras (381 millones de euros) del último ejercicio completo, lo que le ha permitido volver ya a los niveles de ventas previos a la pandemia.

Después de sufrir de modo más intenso que sus competidores los cierres de sus tiendas por los confinamientos del coronavirus dado que no dispone de canal de venta online, todas las tiendas Primark estaban operando al final del periodo y, con pequeñas excepciones, permanecieron abiertas durante todo el semestre. No obstante, y pese a lo ocurrido durante la pandemia y el reflejo que tuvo en sus cuentas, la cadena se resiste a lanzar un canal online de ventas, si bien no descarta la opción de emplear el servicio de “click and collet” que, según sus directivos, se adapta más a su modelo de negocio.

La multinacional sigue apostando de forma decidida por las tiendas físicas y, en este aspecto, continúa avanzando en su ambición de elevar en 530 nuevas tiendas su red de establecimiento en los próximos cinco años. En este sentido, además de los mercados de crecimiento para Primark, como Estados Unidos, Francia, Italia e Iberia, la cadena tiene previsto ingresar en los nuevos mercados de Rumanía y Eslovaquia durante el presente ejercicio fiscal, lo que elevará a 16 mercados distintos la presencia internacional de la firma.