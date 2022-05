¿Qué diferencia hay entre la lectura real y la lectura estimada de nuestra factura de la luz?

Aunque España y Portugal han conseguido el permiso de Bruselas para aplicar un mecanismo de contención en el coste del gas, en el que Europa ha establecido un límite en una media de 50 euros durante un año, lo que supondrá que el mercado eléctrico no pasará de los 140 €/MWh. La escalada de los precios en la factura de la luz es una realidad que lleva afectando a miles de ciudadanos desde el año pasado. Tanto es así, que los niveles siguen marcando registros muy altos respecto al año 2021, lo que ha ocasionado que el coste de la electricidad se haya convertido en una de las grandes preocupaciones de la sociedad de hoy en día. Por esta razón, conocer el tipo de lectura que se ha realizado durante el mes a facturar y qué supone al consumidor es algo indispensable en estos días.

Un vistazo rápido a su factura eléctrica le dirá si su medidor ha sido leído a través de una lectura real o una lectura estimada, así como también cuál es esa lectura. Además, si no se encuentra conforme, puede comparar estas cifras con lo que muestra su medidor actualmente, si tiene acceso al contador de energía, aunque debemos tener en cuenta que se habrá movido desde la fecha en que se tomó la lectura en su factura de la luz.

¿Cómo se lleva a cabo la lectura del contador?

La lectura de contador es el proceso necesario para determinar el consumo y poder realizar la facturación de la electricidad al cliente. En potencias que no sobrepasan los 15kW, la potencia que se suele contratar en la mayoría de los hogares, la ley establece que la lectura debe ser realizada por la empresa distribuidora asignada a la zona donde está ubicada la vivienda. Esta lectura es posteriormente facilitada por la empresa distribuidora a la empresa con la que tengamos contratada la luz.

Lectura real del medidor

Si su factura indica que se ha realizado una lectura real del medidor (o no indica que se trata de una lectura estimada), esto significa que alguien estuvo en su propiedad y tomó una lectura física de su medidor. Algo que, por lo general, se realiza cada 60 días. A medida que el medidor sube mientras usamos energía, el proveedor sabrá cuánta energía hemos utilizado y se nos cobrará la cantidad correspondiente en la factura eléctrica. No obstante, si alguna vez cuestiona la precisión de la lectura de un medidor, puede verificarlo usted mismo y ponerse en contacto con su proveedor en caso de que haya alguna discrepancia.

Por otro lado, en la mayoría de hogares los contadores de luz ya son digitales. Lo que significa que la lectura real puede hacerse de manera telemática, sin necesidad de que acuda un técnico al domicilio. Además, un medidor inteligente elimina cualquier error humano de la ecuación al enviar las lecturas directamente a su proveedor. Si tiene acceso a su cuenta en línea, debería poder ver datos en tiempo real de su uso de energía que pueden ayudarlo a prepararse para su factura. Un medidor inteligente no hará que su factura sea más cara o más barata solo por tenerlo, pero tener acceso a sus datos en tiempo real puede ayudarlo a comprender su uso de energía, lo que le permite reducir costos al reducir el uso en ciertas horas o de ciertos dispositivos. Estos medidores también le permiten acceder a planes de precios flexibles si su proveedor los ofrece. Un plan de precios flexible o una tarifa de tiempo de uso significa que su uso de la energía se cobra en diferentes cantidades según el horario elegido, en lugar de la tarifa única en la que consisten la mayoría de las facturas. Como su lector inteligente envía información a su proveedor electrónicamente, no tendrá que preocuparse de que se tome una lectura inexacta o de que se le dé una lectura estimada debido a la falta de acceso.

¿En qué casos se realiza una lectura estimada?

Todavía existen contadores de luz que no son capaces de leer y enviar la información de forma automática y que sí requieren de revisiones periódicas de los técnicos de la empresa distribuidora para determinar el consumo real.

Si nota que su factura de la luz indica que ha tenido una lectura estimada, esto significa que su proveedor de energía le ha cobrado según una cantidad estimada en lugar de una lectura real del medidor. Esto puede ocurrir cuando el técnico encargado de la lectura del medidor no puede acceder a su medidor o no proporcionó la lectura a su proveedor de energía. La próxima vez que su medidor pueda leerse físicamente, generalmente en su próximo ciclo de facturación programado, su compañía de energía debe ajustar sus pagos para asegurarse de que solo pagó por la energía que usó. Esto puede significar un descuento en su factura si le han cobrado de más o aumentar el coste de su factura actual si se le ha cobrado de menos. Si el lector del medidor aún no puede acceder a su medidor al final del próximo período de facturación, es posible que le den una lectura estimada nuevamente o que su proveedor se comunique con usted.

Por último, debemos tener en cuenta que las facturas con estimaciones de consumo, es decir en las que aparezca el concepto de lectura estimada, son igualmente válidas y el consumidor debe hacer frente al pago.