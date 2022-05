Ribera fija en 80 euros el megavatio hora la caída media del precio de la luz por el tope al gas

El tope del precio al gas natural para generación eléctrica en función de la denominada “excepción ibérica”, mediante la que se pretende desligar los precios de esta materia prima de la volatilidad de los precios en los mercados, entrará “plenamente” en vigor en unos diez días como máximo, cuando reciba el beneplácito de Bruselas, y supondrá un ahorro promedio de unos 80 euros el megavatio hora respecto al precio medio del primer trimestre del año en curso. Así lo ha explicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su comparecencia al término del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el mecanismo que topa el precio del gas.

Ribera, ha indicado que “por primera vez no pagan los mismos”. “Las medidas que se adoptan tiene como finalidad reducir los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas para beneficiar a todos”. Las eléctricas van a seguir teniendo beneficios (...) Por eso, como a la mayoría de españoles, me ha provocado un profundo bochorno las palabras de un importante directivo que sabe que la media histórica del precio de los consumidores del PVPC frente a los del mercado libre ha jugado siempre a favor de un mayor ahorro de los del PVPC. Segundo, porque sabe que los vulnerables deben tener al tarifa PVPC y no creo que sea una buena práctica muy inteligente llamar tontos a sus clientes y más en unas circunstancias como estas. Creo que se han dado cuenta porque emitieron un comunicado de disculpas que no sé si era muy acertado pero en cualquier caso lo hicieron”, ha indicado, respecto a las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en las que aseguró que los consumidores que seguían en el mercado regulado eran “tontos”.

“Durante 12 meses disponemos de un sistema de protección, un paraguas que nos permite estar a resguardo de esta gran volatilidad. El efecto más inmediato es que la única electricidad a coste de gas es la generada utilizando gas natura. Eliminamos el efecto contagio a otras tecnologías. Esto supone una reducción de los beneficios extraordinarios a las tecnologías que no utilizan el gas. Esto supone una ventaja del 37% para el mercado doméstico y del 70% para los industriales”, ha explicado Ribera.

La ministra ha subrayado que el tope iniciará en 40 euros MWh e irá creciendo mes a mes hasta 48 euros MWh. “El precio medio del mercado quedará entorno a los 130 euros el megavatio hora, a lo que habrá que sumar el resto de elementos de la factura, frente a los 210 euros de promedio del primer trimestre. Llegará a todos los consumidores. Los contratos fijos inferiores a un año se irán incorporando progresivamente” cuando corresponda la actualización de sus precios.

¿Cuándo se notará la rebaja? Ribera ha indicado que los beneficios se producirán al día siguiente del publicación en el BOE. “Creemos que se podrá publicar mañana y entrará en vigor al día siguiente. La plena efectividad queda supeditada a la aprobación formal de la CE y es posible que la probación lleve entre una semana y diez días, hasta que se produzca el ajuste en esa primera subasta”, ha añadido la vicepresidenta tercera.