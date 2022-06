El PSOE se enmienda hoy a sí mismo por el destope de las bases de cotización

El Pleno del Congreso de los Diputados votará el próximo jueves el proyecto de ley sobre los planes de pensiones de empleo como paso previo de su remisión al Senado para que sea ratificado. Pero esta votación culminará una semana de confusiones, equívocos y descuidos, que en algún momento rozaron el disparate. La negociación del PSOE con los grupos parlamentarios terminó el pasado viernes con una inesperada votación de enmiendas, que culminó con los socialistas apoyando por error el paquete de enmiendas presentado en última instancia por Podemos, en el que se incluía el destope de las bases máximas de cotización, la eliminación de las deducciones empresariales de la Seguridad Social en las aportaciones al plan de pensiones de empleo, elevar la cotización de las rentas superiores a 49.000 euros anuales sin que se vea mejorada su futura pensión y, para remate, dejar en la mitad las rebajas fiscales en el IRPF para las aportaciones de los trabajadores al plan, que pasan de los 8.500 euros actuales hasta 4.250 euros.

El grupo socialista ya intentó en primera instancia que se repitiera la votación, pero el presidente de la Comisión, en manos de Podemos a través de Antón Gómez-Reino, rechazó esta posibilidad tras consultar al letrado y emplazó a los socialistas a plantear un voto particular. Así, hoy tendrá una segunda oportunidad de enmendar «esta cagada» –como la definieron a LA RAZÓN fuentes socialistas– y registrará en el Congreso el citado voto particular para tratar de desactivar el destope de las bases de cotización que apoyó sin querer al entender que estaba ante una propuestastransaccional pactada con sus socios. En principio, los votos particulares debían haberse presentado el pasado viernes, pero como no estaba todavía disponible el texto definitivo del dictamen, el plazo límite se pospuso hasta el mediodía de hoy.

Si el PSOE no lograra que fuera admitida esta corrección ni con el voto particular ni durante su paso por el Congreso, la ley con el destope se remitirá al Senado y allí los socialistas tendrían otra ocasión de rectificarlo, presentando una enmienda y logrando los suficientes apoyos para su aprobación.

En principio, los socialistas podrían lograrlo, ya que PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra de las medidas de Podemos, así que, sólo con que se abstuvieran, los socialistas podrían ganar la votación en mayoría. Eso sí, es posible que estos partidos exijan para ello que se reviertan también las otras enmiendas aprobadas, como la reducción de las ventajas fiscales o la eliminación de las deducciones empresariales.

El incomprensible error de los diputados del PSOE abre una nueva brecha entre los dos socios de Gobierno y tensa aún más las difíciles relaciones entre ambos. «Una cuestión tan importante como el destope de las bases máximas no se puede tratar de esta manera, en una ley sobre planes de pensiones y por la espalda», explicaron fuentes del PSOE. Tampoco desde Podemos ven una solución fácil y reiteraron que «estamos a la espera de la salida que propone el grupo socialista pero, de momento, lo vemos muy complicado».