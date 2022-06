Podemos propone que los autónomos que más ganen paguen el doble que en la propuesta de Escrivá

14 tramos y cuotas que parten de una mínima de 100 euros y llegan a una máxima de 1.267 euros para rentas por encima de los 4.050 euros. Esa es la contrapropuesta que le ha entregado Podemos al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Aunque se está en la fase final del proceso, la formación morada no ha querido perder la oportunidad de visibilizarse en esta negociación, pese a que los agentes sociales, las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y el propio Ministerio llevan meses sentados a la mesa de diálogo para poder cerrar un acuerdo que sigue muy lejos.

Según señala Podemos, su intención es “avanzar en la negociación” con una propuesta que supone “reducir la cuota de cotización para casi el 80% de los autónomos sin una merma en los ingresos públicos”. Así, propone rebajar los tramos previstos por Escrivá hasta ingresos de 1.300 euros -el tramo de entre 1.300 y 1.500 euros quedaría igual, en 294 euros de cuota- y elevarlo a partir de ahí. La cuota mínima se situaría en los 100 euros, 145 euros menos que la prevista por la Seguridad Social, que está en los 245 euros. Aquellos con un rendimiento máximo, por encima de los 4.050 euros, tendrían una cuota de 1.267 euros, más del doble que la que ahora mismo está sobre la mesa, 565 euros. Además, pretende elevar la protección social y que todas las personas inscritas en el RETA que cotizan por una base de cotización inferior al salario mínimo tengan los mismos derechos y coberturas sociales que las personas que cotizan por una base igual al SMI.

En concreto, la formación morada propone que la cuota se rebaje hasta 100 euros para los que tengan rendimientos inferiores a 670 euros, subiendo a 150 euros para los que lleguen a 900 euros y a 206 euros para los que tengan rendimientos hasta 1.125 euros. En la parte final de la tabla, la cuota sería de 991 euros para los que tengan rendimientos entre 3.190 y 3.620 euros, de 1.123 euros para los que estén 3.630 y 4.050 euros y 1.267 euros para los que tengan rendimientos de más de 4.050 euros.

La propuesta no ha sido bien recibida por la principales asociaciones del sector, no tanto por su contenido como por la forma de presentarla. Desde ATA ven en esta propuesta más una acción política que una propuesta verdadera, además de criticar que ni siquiera les hayan hecho llegar una copia del texto presentado. “No merece comentario”, manifestaron fuentes de esta asociación, que insistieron en que si lo que se quiere es que se cotice más, este no es el camino. “Si se pone zancadilla por arriba siempre va a haber muchos que opten en estar en los tramos bajos pagando 100 euros que tienes el cien por cien de prestación que pagando 300″.

Por su parte, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que “no habría estado de más que nos la hubiera trasladado al resto de miembros de la mesa de negociación. Está bien que se la manden a Escrivá, pero estamos en medio de una negociación en la que están los agentes sociales y las organizaciones de autónomos”. Además, les ha recordado que Podemos podrá intervenir en esta reforma “en el momento en el que se pueda poner en marcha todo el mecanismo parlamentario”.

Uatae, cercana a los postulados de Podemos, ha dado su apoyo a esta propuesta, “que demuestra más sensibilidad en relación a los autónomos con menos ingresos que deberían ver sustancialmente reducida su cuota. Para conseguirlo y permitir un periodo transitorio donde los autónomos con mayores ingresos se vayan adaptando, habría que construir un sistema de apoyo a los autónomos de ingresos reducidos que combinara un porcentaje de cuota menor y un sistema de bonificaciones”. En su caso, sí han defendido que hagan presentado ahora este plan porque “comprendemos que haya partidos que quieran hacer sus aportaciones en el marco del debate”.

Ministerio, agentes sociales y asociaciones volverán a reunirse el viernes para intentar cerrar una reforma definitiva, que llega muy justa a los plazos para su tramitación según las exigencias de Bruselas. Ahora mismo, el acuerdo está lejos porque la principal asociación, ATA, sigue muy lejos de suscribir el texto, mientras que UPTA y Uatae creen que a la reforma le queda solo por cerrar los flecos.