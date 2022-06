Calcular la pensión de jubilación: ¿cuál es la diferencia entre la base reguladora y la base de cotización?

La base reguladora y la base de cotización son probablemente dos conceptos que le sonarán si alguna vez se ha interesado por saber cómo se calcula la pensión de jubilación u otras prestaciones contributivas de la Seguridad Social. Pero, ¿realmente sabe qué significan estos términos, para qué sirven y en qué se diferencian? La Seguridad Social, a través de su revista, aclara estas cuestiones.

Qué es la base de cotización

La base de cotización se calcula en base a la remuneración mensual bruta que recibe un trabajador. Incluye las pagas extra prorrateadas, ya que se tienen en cuenta 12 bases de cotización al año, y otros conceptos como horas extra, vacaciones no disfrutadas, etc. En la base de cotización no se incluyen dietas y otros conceptos como gastos de transporte.

La Seguridad Social fija cada año unos topes máximos y mínimos para las bases de cotización de las diferentes categorías profesionales y sobre ellas, aplicándoles unos tipos de cotización, se calculan las cotizaciones sociales (cuotas de cotización). Estas son las cantidades que deben aportar al mes tanto las empresas como los trabajadores y que sirven para financiar el sistema público de pensiones de reparto.

La base de cotización aparece reflejada en la nómina mensual y también puede consultarla descargando su vida laboral. A través de Import@ss, el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), puede consultar en línea o descargar en formato pdf un informe actualizado con sus bases de cotización, con la última información de que disponga en ese momento la TGSS.

Qué es la base reguladora

La base reguladora es la cuantía que se emplea para determinar las prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Es decir, es uno de los factores que sirven para calcular el importe de tu pensión y se calcula en función de las bases de cotización del solicitante.

En el caso de la pensión de jubilación ordinaria, desde este año 2022, la base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años) anteriores al mes previo en el que se causa el derecho a la prestación.

Para calcular la pensión que recibirá, deberá aplicar a la cuantía obtenida como base reguladora un porcentaje que depende de los años cotizados. Partiendo de una escala que comienza con el 50% de la pensión para los que tan solo hayan cotizado el mínimo (15 años), hasta el 100% para los que haya cotizado 36 años. Esta cuantía se puede ver incrementada con un porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, es decir, se contemplan incentivos para quienes decidan demorar su jubilación, al igual que existen coeficientes reductores en el caso de jubilaciones anticipadas y otros supuestos.

Herramienta de autocálculo de la base reguladora

La Sede Electrónica de la Seguridad Social cuenta con una herramienta para el “autocálculo” de la base reguladora de la pensión de jubilación. Se trata de una aplicación en la que no se realiza conexión con otras aplicaciones de la Seguridad Social y el resultado obtenido será consecuencia de las bases de cotización que se cumplimenten, por lo que está principalmente orientada a profesionales como gestores, etc. Además, la Seguridad Social recuerda que la base reguladora calculada tiene solamente carácter informativo.

Simulador de jubilación del Portal Tu Seguridad Social

Recientemente la Seguridad Social anunció que ya es posible acceder con identificación mediante SMS a la información que ofrece el portal Tu Seguridad Social, incluido el simulador que permite estimar su futura pensión de jubilación y la fecha a la que podrá acceder a la misma. Además, el simulador está actualizado y contempla las últimas modificaciones legales introducidas en la primera parte de la reforma de las pensiones, es decir, en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Entre ellas, destaca la modificación de los coeficientes reductores, un complemento para jubilados anticipados con largas carreras de cotización o los incentivos por atrasar la jubilación, entre otras.

El simulador permite, además, modificar situaciones personales que puedan afectar a su jubilación tales como hijos a cargo, grado de discapacidad, que se dedique a una profesión que le permita adelantar su jubilación, etc. También podrá calcular situaciones diferentes a la jubilación ordinaria tales como: jubilación demorada, jubilación anticipada involuntaria o voluntaria y jubilación activa.

Puede acceder al simulador a través de SMS, de certificado digital o de Cl@ave. Además, si no dispone de alguno de estos métodos de identificación, podrá hacerlo a través de representante si conoce a alguien que disponga de alguno de ellos.