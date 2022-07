Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 días más de huelga en julio

La huelga de Ryanair va a intensificarse este mes de julio. Los sindicatos han anunciado que amplían a 12 días más los paros en España de los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa. En concreto, los paros de 24 horas se llevarán a cabo los días 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair: Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca.

“Los sindicatos y tripulantes de Ryanair vuelven a mostrar de esta forma su protesta y reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores”, señalan en un comunicado. USO y SITCPLA exigen al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, “que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y derechos constitucionales como el derecho a la huelga y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados”.

Los tripulantes de cabina de Ryanair ya habían convocado seis jornadas de movilizaciones en el país para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio. La sexta jornada de huelga este 2 de julio ha provocado diez cancelaciones y 123 retrasos en sus vuelos este sábado hasta las 13.00 horas. Las cancelaciones se corresponden con las rutas entre Berlín e Ibiza, Málaga y Aberdeen, Londres e Ibiza, Marsella y Santiago de Compostela y Glasgow y Málaga, ida y vuelta.

Varias personas se acercan a las ventanillas de Ryanair en el aeropuerto de Málaga, a 1 de julio de 2022 FOTO: Álex Zea Europa Press

Miles de pasajeros, en tierra

En declaraciones a los medios, la secretaria general de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, ha asegurado que los sindicatos “se han visto obligados” a volver a convocar nuevas jornadas de paro después de los seis días de huelga que han generado hasta ahora 200 cancelaciones y casi mil retrasos en todo el país. Asimismo, ha criticado “la impasibilidad de la empresa para no escuchar a sus trabajadores y preferir dejar a miles de pasajeros en tierra antes que sentarse a negociar un convenio bajo la legislación española”, informa Efe.

Por otro lado, easyJet, que también está viviendo paros en este inicio de verano, ha cancelado 5 vuelos y 52 han salido con retrasos hasta las 13.00 horas de este sábado. Así, las cancelaciones han afectado a las rutas entre Londres y Málaga. Ginebra y Málaga, ida y vuelta, y a la ruta entre Málaga y Bristol. El secretario general de USO en easyJet Málaga, Miguel Galán, ha trasladado que la convocatoria de huelga del 2 de julio está siendo apoyada por la amplia mayoría de los tripulantes de cabina de las bases de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, ha trasladado. Especialmente, la huelga está siendo secundada en la basa de Málaga, ha detallado, donde se ha cancelado el 50% de la operativa “a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la empresa easyjet”.