Bankinter acusa al Gobierno de “burda manipulación” para justificar el impuesto a la banca

Bankinter ha abierto hoy la ronda de presentación de resultados de la banca -la entidad ganó 271 millones hasta junio, un 11% más- cargando con dureza contra el impuesto extraordinario sobre los beneficios del sector que el Gobierno quiere aplicar durante dos años. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “burda manipulación” al justificar el impuesto por el rescate a la banca. El propio Ejecutivo, según Dancausa, sabe que se rescató a parte del sector, las cajas, “que estaban gestionadas por políticos”. De los 65.000 millones del rescate, “los bancos sanos pusimos 20.000 millones” con aportaciones extraordinarias al Fondo de Garantía de Depósitos y a la creación de la Sareb, el banco malo. “Se cometieron errores y llevamos años pagándolos”, lamentó, antes de hacer repaso de la contribución de la banca a la economía durante la pandemia y añadir que hay declaraciones “que se las traen”, como las de Podemos pidiendo cárcel, si bien “no merecen comentarios”, “son una provocación y es mejor no entrar en ellas”.

Dancausa no ha descartado que su entidad batalle jurídicamente por el nuevo impuesto, si bien se ha mostrado prudente ante la falta de detalles de la nueva medida. La directiva ha puntualizado que la cuestión sobre el impuesto “no se trata de dar batalla o de arrimar el hombro”, sino de “entender bien cómo lo van a hacer, si se puede hacer y si es legal hacerlo”. “Desde luego la imposición de este impuesto extraordinario nos parece absolutamente injusta, entonces sí que vamos a valorar todas las posibilidades antes de poder asumirlo. Pero si hay que hacerlo lo haremos”, ha señalado la directiva. No obstante, ha añadido que, en caso de haber “resquicios” para no asumir la nueva tasa porque “jurídicamente nos asiste el derecho, como es un impuesto absolutamente injusto, lo pelearemos”.

Muchos impuestos

Bankinter considera que la banca ya paga los impuestos que debe. Y que, a su entender, no son pocos. El director financiero del banco, Jacobo Díaz, ha explicado a los analistas que el sistema bancario español tiene un Impuesto de Sociedades más alto, de un 30%, en lugar del 25% que soportan otras compañías. Díaz, y también Dancausa, han recordado que el sector no solo paga impuestos, sino que también contribuye a otras cuestiones, como el Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo Único de Resolución.

En total, Dancausa ha cifrado en 170 millones de euros el pago por Sociedades que Bankinter realizó en 2021, mientras que las aportaciones a los fondos de resolución y garantía supusieron 100 más. A esto, se suman otros 25 millones de euros por el cargo de los depósitos de la clientela, así como el impacto por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que la banca comenzó a asumir desde 2018 para los nuevos préstamos hipotecarios.

Aunque la banca ha criticado la creación de esta nueva tasa, no ha cuantificado sus efectos en su actividad, algo que sí ha hecho el Instituto de Estudios Económicos (IEE). La entidad cercana a la CEOE calcula que las subidas de impuestos temporales y extraordinarias al sector financiero y energético podrían tener un impacto contractivo sobre la actividad económica de casi 5.000 millones de euros, es decir, cuatro décimas de PIB de 2021, lo que se corresponde con una pérdida de 72.000 empleos.

Aunque aún se desconoce el detalle de estos nuevos tributos temporales que el Gobierno prevé impulsar a través de una proposición de ley para hacer frente a la escalada de precios, desde el IEE consideran que este tipo de medidas “no son buenas” para contener la inflación, sino todo lo contrario. “Lejos de contener la inflación, tendrán un impacto muy negativo en el crecimiento económico y la creación de empleo. Son impuestos ineficaces, ineficientes y que alimentan la inflación”, han advertido en rueda de prensa el presidente y el director general del IEE, Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente.