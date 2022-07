La nueva solución de almacenaje de Aldi compite con Ikea

La cadena de supermercados de origen germano Aldi nos ha acostumbrado a surtirnos de ofertas semanales entre las que podemos encontrar diferentes utensilios o productos tanto de limpieza, como para la cocina o incluso ropa o juguetes que tienen unos precios de lo más asequibles y que nos invitan a acercarnos a sus tiendas físicas para poder observar “in situ” su gran cantidad de aparatos.

De un tiempo a esta parte de vez en cuanto también nos obsequia con productos de decoración, si bien normalmente consisten en pequeños muebles de los que podemos disponer en otro tipo de tiendas más conocidas, esta vez trae uno de esas soluciones de almacenaje a la que no podremos resistirnos, porque además de útil, también es bonita, fácil de colocar y que dará un toque a nuestra cocina especial.

Estanterías para todos los gustos

Si hay un mueble que no falta en ninguna casa es una estantería, pero Aldi ha conseguido ir más allá con esta estantería con ruedas que adorará nada más verla, no solo por su precio, sino porque con ella podrá rellenar algún hueco que queda en la cocina en la que no cabe un armario, o tenemos medio “muerto” en alguna esquina.

Estantería con ruedas para huecos pequeños de Home Creation FOTO: Aldi

La solución a este problema la trae Aldi gracias a esta estantería para huecos con ruedas que ya está a la venta en todas las tiendas físicas que el supermercado germano tiene en la Península. Con esta estantería se podrá olvida de esa esquina en la que no tiene cabida ningún mueble a no ser que vaya a medida, o de ese “apartado” entre dos muebles que para lo único que sirve es para acumular polvo y suciedad.

La estantería con ruedas de Home Creation a la venta en Aldi tiene un tamaño de 15x79x50 cm. El material con el que está fabricado es de DM pintado y tiene un fácil montaje. Como ya hemos dicho es ideal para huecos pequeños y está disponible en banco y en gris.

La estantería cuenta con 3 baldas para poder poner todo tipo de objetos, desde botellas hasta botes con alimentos y tiene 2 ruedas para que sea más fácil introducirla y sacarla del hueco que le haya asignado. El precio es otro de sus alicientes ya que esta estantería cuesta menos de 30 € y podrá llevársela en el mismo momento de su compra, sin esperas. Si usted ya ha visualizado esta solución de almacenaje en su casa no lo dude, normalmente este tipo de productos no duran mucho en el supermercado.