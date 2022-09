Escrivá carga contra el Banco de España y otros informes críticos con la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha criticado este lunes que se atribuyan al Banco de España y a Fedea informes que en realidad sólo vinculan a sus autores y no a sus instituciones. Así respondía el ministro al ser preguntado por el reciente informe publicado por el Banco de España sobre los efectos negativos que tendría en la pensión una posible ampliación del periodo de cálculo a 35 años y por otro estudio de Fedea, elaborado por el exdirector de Ordenación de la Seguridad Social Miguel Ángel García Díaz, en el que se advierte de que los autónomos recibirán un mejor trato que los asalariados con el nuevo sistema de cotización que se ha diseñado para los trabajadores por cuenta propia.

En rueda de prensa para presentar la previsión de afiliación del mes de septiembre, Escrivá ha asegurado que no ha leído el informe del Banco de España, cuyos datos, ha dicho, son “más limitados” que los que utiliza la Seguridad Social para hacer sus estimaciones. En todo caso, ha insistido en que “es un documento de trabajo que sólo vincula a sus autores, no al Banco de España” y que “lo importante” no es el informe en sí, sino ver qué dice la recomendación del Pacto de Toledo y el componente 30 del Plan de Recuperación en relación al periodo de cálculo de las pensiones. “Y en ambos casos esto no va de recorte de pensiones en ningún caso (...). Es muy poco informativo extraer del informe del Banco de España justo lo que no es útil para lo que tenemos que hacer para cumplir con los compromisos del Plan de Recuperación y del Pacto de Toledo”, ha subrayado.

Consenso

Respecto al otro informe que se ha conocido en los últimos días, el de Fedea sobre la reforma de la cotización de autónomos elaborado por Miguel Ángel García, Escrivá se ha mostrado “sorprendido” de que “alguien que estuvo llevando la gestión de la Seguridad Social durante años y además con mayorías absolutas en el Gobierno” critique una reforma “que ha recibido la aclamación de todos, que ha sido aprobada en el Parlamento con una abrumadora mayoría”, pactada con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales, y que da cumplimiento a lo que pide el Pacto de Toledo. “Este desprecio que tienen algunos académicos por los consensos alcanzados con los agentes sociales y el Parlamento me parece un poco de soberbia”, ha afirmado el ministro, que ha añadido que igual realizan estas críticas porque son personas “instaladas” en reformas “sin consenso” como las de 2013. “Esas son las reformas que mueren en el tiempo”, ha enfatizado.

En otro orden de cosas, el ministro ha confirmado que esta tarde se celebrará una reunión entre una misión de la Comisión Europea y una delegación de la Seguridad Social para abordar los hitos del segundo trimestre consignados en el componente 30 del Plan de Recuperación español y que se refieren, básicamente, al nuevo sistema de cotización de los autónomos y la ley de planes de pensiones de empleo.

Escrivá ha negado que Bruselas haya cuestionado la sostenibilidad del sistema de pensiones español con las reformas adoptadas, pues su evaluación de lo hecho hasta ahora en el marco del componente 30 es “muy positiva”. “Lo que ha hecho la Comisión es recordar que faltan algunos hitos y que hará una evaluación final cuando se termine y en eso no puedo estar más de acuerdo. Pero no nos está reprochando nada, nos recuerda lo que nos hemos comprometido a hacer”, ha concluido.