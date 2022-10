Uniqlo desembarca en la Gran Vía: así es la tienda con la que reta a Zara en el corazón de Madrid

Uniqlo abrirá mañana su tienda más grande de España. Ubicada en el corazón de Madrid, en el emblemático edificio Gran Vía 37, que en sus orígenes albergó el conocido cine Avenida y la sala de espectáculos Pasapoga y en el que antes había un establecimiento de su competidora sueca H&M, la nueva tienda de la compañía japonesa presenta la reconocible arquitectura de la marca caracterizada por combinar elementos simples y modernos con elementos históricos del edificio que ocupa, como las lámparas de araña, los espejos, las escaleras de mármol y los techos artesonados del club Pasapoga.

El interior cuenta también con algunas piezas exclusivas de muebles Hannun, empresa BCorp que apuesta por un modelo sostenible y respetuoso con el medio ambiente en la industria del mueble, y con los árboles y plantas del invernadero Los Peñotes. Además, en la nueva tienda los clientes podrán descansar en una zona de lectura mientras ojean alguno de los libros de la editorial Taschen.

Entrada de la tienda de Uniqlo en Gran Vía FOTO: Roberto L. Vargas

Con una superficie comercial de más de 2.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas, la nueva tienda ofrecerá a los clientes la oportunidad de comprar las colecciones LifeWear de hombre, mujer, infantil y bebé de la firma japonesa.

Interior de la tienda de Uniqlo en Madrid con la lámpara y el techo originales de la antigua sala de fiestas Pasapoga FOTO: Roberto L. Vargas

La tienda de Uniqlo en la Gran Vía será la más grande de la firma en España FOTO: Roberto L. Vargas

Uniqlo Gran Vía se convertirá en la sexta tienda de la compañía en el mercado español donde actualmente opera con otras cinco tiendas: PdG (2017), Glories (2017), Diagonal (2019) y La Maquinista (2021) en Barcelona y Uniqlo Serrano (2019) en Madrid. Con la nueva apertura, la compañía nipona refuerza su presencia en Europa donde actualmente cuenta con un total de 68 tiendas distribuidas en nueve mercados.

El viejo continente es uno de los mercados más importantes para la compañía, que años atrás comenzó su expansión internacional con la aspiración de mirar algún día directamente a los ojos del líder indiscutible del sector, Inditex. En el año 2018, la facturación de Uniqlo fuera de Japón igualó a la de su mercado doméstico. Y su intención es seguir creciendo en el mercado europeo, incluida España, donde la firma va a seguir con su expansión, según apuntan desde la propia compañía.

Interior de la tienda de Uniqlo en la Gran Vía de Madrid FOTO: Martin MENDEZ © 2022 / www.martinmendezphoto.com /www.heroesagency.eu

Aunque Inditex y Uniqlo compiten en la misma liga, no lo hacen con las mismas armas. La compañía gallega tiene un modelo muy reconocible asentado en la filosofía “fast fashion” y en el que el canal online tiende a converger con el físico. Produce colecciones cortas muy pegadas a las tendencias del momento con una rotación tan alta de referencias que puede dar la vuelta entera a los productos que tiene en un establecimiento en un mes. Las colecciones no se reponen. Si se venden, se quedan en “exclusiva” para los clientes que las han adquirido. Si funcionan mal, no generan un gran “stock” que almacenar, con lo que ahorra costes. No obstante, en la última presentación de resultados, la firma anunció que había anticipado las entradas de inventario de la campaña otoño-invierno para prevenir problemas por las tensiones que vive la cadena de suministros.

El modelo de negocio de la firma que fundó Tadashi Yanai con una pequeña tienda que heredó a regañadientes de su padre tiene el foco puesto en los básicos. Produce productos sencillos y funcionales que nunca pasan de moda y que no están exentos de calidad. Aunque son un poco más caros que los que ofrece Inditex, también son competitivos. La firma asegura que consigue materia prima de calidad negociando directamente con los proveedores de estos productos y ordenando grandes volúmenes. Entre sus prendas más populares están aquellas que fabrica con tejidos técnicos contra el frío. Su forro polar “fleece” o sus plumas y chalecos ultraligeros se cuentan entre los más vendidos.

En lo que sí coinciden Inditex y Uniqlo es en que controlan todo el proceso productivo, desde el diseño hasta la venta de sus productos. Para optimizar su producción y controlar el “stock”, su departamento de inventario controla semanalmente las ventas, despachando los productos necesarios para cubrir la demanda.

Al contrario que Inditex, que ha prescindido de las promociones -aunque sigue ofreciendo productos rebajados durante los dos periodos anuales-, Uniqlo lanza cada temporada promociones por periodos limitados de sus productos estrella en las que ofrece rebajas en sus precios de entre un 20 y un 30%.