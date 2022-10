Las fotovoltaicas reclaman menores trabas burocráticas para impulsar proyectos que rebajen la factura eléctrica

Guerra en Ucrania, escasez de combustibles fósiles, inflación e invierno. Esta es la receta del desastre que ha colocado a Europa ante una crisis energética sin precedentes en toda su historia. La dependencia de los Estados miembros de la UE del gas ruso plantea la imperiosa necesidad de conseguir una energía alternativa, más barata, y a poder ser, limpia y verde. Para José Donoso, presidente del Consejo Solar Global y director de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la energía solar debe ser la prioridad en este proceso, pero la lentitud burocrática y las dificultades regulatorias con las que se topa el sector están provocando retrasos en los proyectos fotovoltaicos de todo el mundo, denunció ayer durante el Huawei Connect 2022 celebrado en París.

La mayoría de los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad actualmente están relacionados con la producción y consumo de energía, explicó Donoso. Entre ellos: la emergencia climática; conseguir una economía sostenible a un coste menor; y alcanzar la independencia energética, aprovechando los recursos naturales locales.

Europa quiere reducir su consumo de combustibles fósiles un 50% e incrementar las energías renovables en un 45% para 2030, tal y como está recogido en el programa The European Green Deal. Además, los principales objetivos del Viejo Continente en estos momentos son romper con la dependencia del gas ruso y frenar la escalada de precios de la energía. Para Donoso, estos retos se pueden superar dando prioridad a la energía solar, cuyo coste de producción es 10 veces inferior al precio de la electricidad actual y que genera un millón de oportunidades laborales al año. Como ejemplos de la apuesta por esta energía limpia, Donoso expuso que el gobierno alemán quiere construir 200MW de energía solar para 2030 y el gobierno español quiere tener instalados 39GW para 2030.

En conclusión, “la energía solar y eólica, con buenas fuentes naturales, son la manera más barata de producir electricidad”, recalcó Donoso. La transición energética, por lo tanto, es una oportunidad no solo para tener energía limpia, si no también más barata a la vez que contribuimos a la independencia energética. En este proceso, el almacenamiento y el hidrógeno están llamados a jugar un papel esencial para aumentar la penetración de las energías renovables. Pero estos no son los mayores retos a los que se enfrenta el sector de las fotovoltaicas.

Desafíos

El presidente del Consejo Solar Global, el organismo mundial que representa a la industria solar, aseguró durante el Día de la Innovación que las administraciones “no están listas para atender nuestros proyectos, y sufrimos retrasos de más de un año en trámites administrativos”. “Hay que racionalizar el proceso de permisos”, señaló. Según Donoso, también hace falta cambiar la regulación de precios “porque el actual marginal no funciona”, y dar confianza a los inversores de que recuperarán los fuertes desembolsos que han tenido que hacer en nuevas plantas.

El director de UNEF confió en que el dinero público de los fondos europeos de recuperación contribuirá a potenciar el crecimiento de la energía fotovoltaica en el continente, un proceso en el que la digitalización tendrá un papel clave.