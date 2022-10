El Gobierno abre la puerta a que cada conductor pague peajes en función de su renta

El Gobierno vuelve a la carga con los peajes para las vías de gran capacidad. Aunque los Presupuestos del año próximo no contemplan ingreso alguno por este concepto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) encargó hace ya meses a la empresa pública de ingeniera Ineco -que ahora cuenta con el apoyo de la consultora KPMG- que estudie las diferentes alternativas que habría para implantarlos en las autovías españolas. Y la última propuesta que baraja el Departamento de Raquel Sánchez es la posibilidad de que cada conductor pague por el uso de estas vías en función de su renta.

Noticias relacionadas Nuevo paso. El Gobierno prepara ya a la concesionaria estatal de autopistas para implantar los peajes

Durante su comparecencia hoy en el Congreso de los Diputados para explicar las cuentas de este Departamento, la secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha planteado la posibilidad de crear un sistema progresivo, en el que se tenga en cuenta la capacidad económica de cada usuario, para la implantación de unos peajes dado que, según ha asegurado, el actual modelo de financiación de las carreteras es “insostenible”. Aunque no hay datos oficiales, la Asociación Española de la Carretera (AEC) asegura que el déficit de conservación rebasa ya los 9.000 millones de euros. El año que viene, los Presupuestos contemplan inversiones por valor de 2.700 millones de euros para conservación y ampliación de carreteras. Una cantidad un 9% superior a la de este año pero, a todas luces, insuficiente para solucionar el problema.

Inmovilismo político

Pardo de Vera ha lamentado lo que desde el sector concesional español llevan denunciando hace años: que nadie quiere asumir el coste político que supone aplicar una medida tan impopular como los peajes, que el Gobierno se comprometió a estudiar en el marco del Plan de Recuperación que envió a Bruselas para recibir los fondos NextGen. “Si hubiese un pacto, que lo tendría que haber más allá de los tiempos políticos, este tema estaría solucionado. Pero todos los gobiernos le dando una patada hacia delante y no han hecho nada. Esto es no moverse para que nadie salga en la foto y salgan las garras, pero yo no concibo el Congreso como una selva”, ha manifestado para mostrar su disposición a llegar acuerdos con la oposición. Pardo de Vera ha insistido en que se sólo se presentará un modelo cuando haya un consenso político sobre un tema que cree se debe abordar “con criterios de vertebración territorial, igualdad y seguridad”.

La número dos del Mitma ha reiterado que el buscar el acuerdo con el resto de grupos no tiene que ver sólo con repartirse el desgaste de aplicar la medida sino con la efectividad de la misma. “Tenemos la obligación de planificar un sistema que permita la financiación del sistema y que no decaiga en función de los ciclos políticos y económicos y permita cubrir los costes de mantenimiento, integrar las externalidades negativas del transporte por carretera y modernizar toda la red y su explotación hacia un futuro eléctrico”, ha concluido.

Pardo de Vera también ha hablado sobre la gratuidad desde septiembre de los servicios ferroviarios de Cercanías y Media Distancia. La secretaria de Estado de Transportes ha explicado que su departamento hubiese preferido diseñar la medida desde un punto de vista de progresividad fiscal, ya que hay viajeros recurrentes de tren que pueden permitirse pagarse el billete y otros que no. Sin embargo, ha añadido que la especial coyuntura ha provocado que esta decisión se haya tenido que tomar de forma rápida y hacer gratuitos los viajes de forma generalizada, sin tener en cuenta la renta de cada persona. Pardo de Vera ha vinculado esta progresividad a la implementación de los peajes de las autovías diciendo que “hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo”.