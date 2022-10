Los españoles financian 1.000 millones de luz a los consumidores franceses por la “excepción ibérica” de Ribera

La excepción ibérica no sale gratis. No solo porque se trata de un pago diferido, sino porque está beneficiando a muchos consumidores al otro lado de los Pirineos. Y es que, desde que comenzó a aplicarse el 15 de junio esta medida que topa el precio del gas para generación eléctrica en cuanto supere los 40 euros el megavatio hora en el mercado, las exportaciones de electricidad a Francia se dispararon, convirtiendo a España en un país exportador por primera vez.

De hecho, el parón nuclear en Francia, que está importando de España cerca del 5% de la electricidad que necesita al tener activos solo 30 de los 56 reactores, que proveen del 70% de la energía al país vecino, ha disparado el consumo de gas natural desde la entrada en vigor de la excepción ibérica, al tener España el megavatio más barato como consecuencia de esta medida.

La consecuencia es que cada día los españoles están financiando de forma diferida electricidad más barata a Francia. La factura podría rondar los 1.000 millones de euros a final de año, con lo que a los españoles les saldría muy cara la aplicación de esta excepción ibérica que, como parece, traspasa los Pirineos. A este precio, Francia apurará hasta donde pueda la situación, acumulando toda la potencia que pueda transferirle España.

Fuentes del PP recuerdan que la propia Comisión Europea advirtió en un reciente informe que la excepción ibérica no es adecuada para afrontar el problema y que sigue estudiando cuál es la mejor solución para no repetir los errores que se dan con la excepción ibérica. El PP defiende un tope temporal al gas que no distorsione el mercado, que no obligue a subvencionar a consumidores de países terceros y que no incremente su consumo.

La oposición remarca que la excepción ibérica solo topa al gas para producción eléctrica y no industrial, y que se está subvencionando a consumidores franceses que ya pagaban menos por el gas. Estas exportaciones y las compensaciones a los ciclos combinados han hecho que se haya incrementado un 52% la producción eléctrica a partir del gas desde que se implantó este sistema.