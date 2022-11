Aviso de la CNMV: las criptomonedas son “inútiles como inversión” pese a ser el activo favorito de los jóvenes

Las criptomonedas se han convertido en el oscuro objeto de deseo de muchos jóvenes. Según la plataforma de inversión online XTB, el 55,7% de los jóvenes de entre dieciocho y treinta años invierte con cierta regularidad en «criptos», un activo que supera en preferencia a productos tradicionales como las acciones (50 %) o los fondos de inversión (39,4%). El porcentaje es aún más elevado (74%) en el caso de aquellos que han invertido alguna vez en criptomonedas, un tipo de activo que genera confianza para prácticamente siete de cada diez jóvenes encuestados. Sin embargo, donde los jóvenes ven seguridad, la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) ve riesgos, y muchos, para sus finanzas.

El presidente del organismo regulador bursátil, Rodrigo Buenaventura, ha lanzado hoy una contundente advertencia y ha asegurado que, aunque la tecnología aplicada a las finanzas es «prometedora», las criptomonedas están «vacías de contenido» y son «inútiles» como activo de inversión.

Durante su intervención en el «XIII Encuentro Financiero» organizado por el diario «Expansión», KPMG, Microsoft y American Express, Buenaventura, ante la quiebra de las plataformas Blockfi y FTX, ha considerado que la «vorágine de especulación» con las monedas digitales puede llevar a una «merma de la reputación» y la «confianza» en la propia tecnología que posibilita las criptomonedas y que puede ser de utilidad.

El rector de la actividad bursátil ha apelado a «más criptofinanzas y menos criptomonedas» y se ha alegrado de ser «conservador» en la postura de la CNMV respecto a este sector y que las empresas reguladas españolas «hayan salido indemnes de este criptoinvierno».

El ejemplo de FTX

Buenaventura ha recordado que desde el año 2018 se lleva advirtiendo sobre los riesgos de estos productos en España y la probabilidad de pérdida de la inversión. «Los criptoactivos no están regulados ni supervisados, no tienen una red de seguridad, no son aptos para minoristas y de la noche a la mañana, el custodio, la entidad o las claves pueden desaparecer», ha vuelto a advertir.

Buenaventura se ha referido al caso de la bancarrota de FTX como ejemplo precisamente de los riesgos que se corren al invertir en «criptos». Por lo que se va conociendo, ha dicho, había «ausencia total de controles, gobernanza inexistente, uso presuntamente fraudulento, contabilidades imaginativas, estructuras empresariales complejas y opacas». Si se han puesto de manifiesto «debilidades» en la que era una de las principales firmas de criptomonedas a escala mundial, «no es difícil imaginar lo que estaría sucediendo actualmente en las firmas más pequeñas», ha añadido. Ante esta situación, Buenaventura pidió «extremar la cautela» y «regular» este sector. El rector de la CNMV ha explicado que aunque se está trabajando en el desarrollo de un reglamento al respecto denominado «MICA», mientras éste llega, «la única solución es advertir a la sociedad», afirmó.